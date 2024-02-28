Шойгу заявил о бесперспективности стратегии США по сдерживанию России

Шойгу: ход СВО показывает бесперспективность стратегии США по сдерживанию РФ

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Ход СВО показывает бесперспективность стратегии США по сдерживанию России за счет жизней украинцев и военно-экономической поддержки Киева, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В целом это свидетельствует о бесперспективности стратегии США по сдерживанию России за счет жизней украинцев и масштабной военно-экономической поддержки киевского режима. Продолжим выполнять задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим в спецоперации до достижения ее целей", - сказал он на заседании коллегии Минобороны РФ.