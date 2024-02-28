Россия укрепит ВВО на фоне роста активности США в Тихоокеанском регионе

Шойгу: РФ укрепит ВВО на фоне роста активности США в Тихоокеанском регионе

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Минобороны РФ нарастит боевые возможности Восточного военного округа на фоне роста военной деятельности США и их союзников в Тихом океане, заявил во вторник глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.

"С целью укрепления военной безопасности восточных рубежей нашей страны принимаем меры по наращиванию боевых возможностей Восточного военного округа", - сказал он в ходе заседания Коллегии Минобороны РФ.

Шойгу пояснил, что данные меры связаны с планами США и их союзников нарастить активность в Тихоокеанском регионе, в том числе увеличить масштаб совместных учений в 2024 году.

"Вашингтон продолжает использовать рост напряженности на Корейском полуострове и в районе острова Тайвань как предлог для расширения присутствия группировок войск в западной части Тихого океана… В текущем году ожидается увеличение размаха совместных учений США и их союзников за счет военного потенциала стран – членов НАТО", - сказал он.