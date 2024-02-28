AERO Vodochody поставила ВВС Вьетнама первую партию УТС L-39NG

ЦАМТО, 27 февраля. Чешская компания AERO Vodochody завершила поставку Военно-воздушным силам Вьетнама первой партии реактивных учебно-тренировочных самолетов L-39NG.

В интервью Janes.com в ходе выставки Singapore Airshow 2024 вице-президент и главный коммерческий директор AERO Vodochody Филип Гуннар Кульштранк заявил, что поставки L-39NG начались в четвертом квартале 2023 года, первая партия самолетов сейчас находится во Вьетнаме. Контракт планируется завершить в течение этого года, на чем будут сосредоточены основные усилия компании.

Кроме того, Ф.Кульштранк сообщил, что AERO Vodochody на данный момент также делает акцент на Таиланд, на вооружении которого имеются учебно-тренировочные самолеты L-39 "Альбатрос".

Как ранее сообщал ЦАМТО, о заключении контракта на поставку ВВС Вьетнама 12 реактивных учебно-тренировочных самолетов L-39NG чешская компания Omnipol объявила 15 февраля 2021 года. Помимо поставки самолетов, соглашение предусматривает обучение пилотов, инструкторов, технического персонала. Также будут поставлены запасные части для УТС, оборудование для наземного обучения, логистической поддержки, специализированные наземные системы для аэродромов. Стоимость заказа не разглашалась. Поставка самолетов заказчику должна быть выполнена в период с 2023 по 2024 гг.

В начале 2023 года чешская компания уточнила, что самолеты будут поставляться в "восточной конфигурации" с обозначениями на русском языке и с российской авионикой.

AERO Vodochody продемонстрировала первый серийный L-39NG (с.н. "2303") в цветах ВВС Вьетнама 7 августа 2023 года. Новые L-39NG позволят Вьетнаму частично заменить устаревшие УТС L-39C. Первые самолеты этого типа были поставлены в 1980 году. 910-й учебный полк ВВС Вьетнама в настоящее время использует для подготовки пилотов около 25 ед. L-39C.

AERO Vodochody позиционирует L-39NG в качестве замены широко распространенного в мире L-39 "Альбатрос". L-39NG оснащен более легким планером, более мощным и эффективным двигателем FJ44-4M с системой управления FADEC компании Williams International, крыльями со встроенными топливными баками, кабиной с современной авионикой, адаптированной для обучения пилотов самолетов 4-го и 5-го поколений. УТС использует технологии моделирования для повышения эффективности обучения. Шасси позволяет выполнять взлет и посадку на грунтовых взлетно-посадочных полосах. Благодаря более эффективному двигателю и облегченному планеру, дальность полета без внешних топливных баков увеличена на 800 км – до 1900 км. L-39NG может быть оснащен пятью точками подвески (по сравнению с двумя у L-39) и может нести до 1200 кг вооружения класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", включая УР AIM-9L "Сайдуиндер".

К слабым местам самолета эксперты относят невысокую по сравнению с другими дозвуковыми УБС крейсерскую скорость (около 390 узлов).

L-39NG был впервые продемонстрирован компанией AERO Vodochody в октябре 2018 года, а летные испытания прототипа самолета завершились в первом квартале 2020 года.