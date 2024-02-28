Шойгу рассказал об уничтожении резервов ВСУ высокоточным оружием

Шойгу: ВС России высокоточным оружием уничтожают резервы ВСУ

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российские войска высокоточным оружием уничтожают резервы ВСУ, которыми армия противника пытается стабилизировать фронт, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на коллегии оборонного ведомства.

"После краха контрнаступления военное командование ВСУ пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта. Объединенная группировка войск высокоточным оружием уничтожает резервы противника, не позволяет ему перебросить силы на линию боевого соприкосновения, лишает возможности контратаковать наши позиции", — сказал он.

Как отметил министр, после взятия важного авдеевского узла российские военные продолжают улучшать свое положение на Донецком и Купянском направлениях. Так, за минувшую неделю они выбили украинских военных из населенных пунктов Победа, Ласточкино и Северное в ДНР.

"С начала года на всех направлениях освобождено от нацистов около 327 квадратных километров территории новых регионов", — уточнил Шойгу.

При этом российская армия осуществляет мощное огневое воздействие на объекты ВСУ и на других участках фронта, не позволяя им восстанавливать боеспособность.