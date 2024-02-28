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Военное обозрение

Bloomberg: Северная Корея наращивает темпы поставок оружия и боеприпасов России

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Источник изображения: topwar.ru

Северная Корея наращивает темпы поставок оружия и боеприпасов в Россию, получая взамен от Москвы продовольствие и необходимое сырье. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на южнокорейских военных.

По данным Минобороны Южной Кореи, сотрудничество России и КНДР заметно укрепилось в последне время на фоне взаимовыгодных обменов. Пхеньян поставляет в Россию вооружения, получая от Москвы продовольствие, ресурсы и необходимые для производства оружия детали. Помощь от России позволила властям КНДР стабилизировать цены на товары первой необходимости. В ответ республика нарастила поставки снарядов для российской армии.

Как утверждается, на сегодняшний день КНДР отправила в Россию 6700 контейнеров с боеприпасами. Достоверно неизвестно, что там находилось, но такие объемы могут вмещать до 3 млн. артиллерийских снарядов калибра 152 мм. Кроме того, Пхеньян мог поставить России баллистические ракеты и военную технику, в частности системы РСЗО.

Северная Корея отправила в Россию около 6700 контейнеров, в которых может находиться около 3 миллионов снарядов калибра 152 мм

- заявил министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик.

Как утверждается, из-за введенных против нее санкций КНДР очень сильно нуждается в продовольствии, нефти, строительных материалах и валюте для международной торговли. Помощь России позволяет Пхеньяну получить часть желаемого в обход наложенных ограничений.

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Россия
Южная Корея
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