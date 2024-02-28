ВС Аргентины вновь заинтересовались покупкой ББМ "Страйкер"

ЦАМТО, 27 февраля. По сообщению латиноамериканского ресурса Zona Militar, командование СВ Аргентины вновь рассматривает вопрос приобретения в США бронемашин M1126 "Страйкер" в рамках программы оснащения СВ страны новой колесной бронетехникой.

Представленное правительством США в 2020 году предложение привлекло внимание нового руководства Министерства обороны Аргентины, пришедшего в ведомство после избрания президентом Хавьера Милея.

Источники, знакомые с ходом проекта, сообщили, что СВ Аргентины рассматривают предложение по поставке "Страйкер", однако единое мнение по их закупке отсутствует, поскольку предложение должно соответствовать целям программы закупки новых колесных ББМ VCBR, направленной на принятие на вооружение универсального семейства бронемашин, позволяющих выполнять различные задачи в составе бронетанковых бригад и сил быстрого развертывания.

Необходимость универсальности, в частности, была подчеркнута подписанием письма о намерениях на поставку 156 бронемашин VBTP "Гуарани". Выбранные под руководством бывшего министра обороны Хорхе Тайаны ББМ предназначались для перевозки личного состава, огневой поддержки и функций управления.

Нынешнее предложение правительства США основано на направленном во время правления президента Маурисио Макри (2015-2019 гг.) предложении, продленном на 2020 год. В июле 2020 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Аргентине в рамках программы "Иностранные военные продажи" 27 боевых машин пехоты M1126 "Страйкер" с колесной формулой 8x8 в версии БМП, 27 12,7-мм пулеметов M2 Flex, систем улучшения обзора водителя AN/VAS-5, систем внутренней связи VIC-3, одноканальных радиостанций AN/VRC-91E, а также другого связанного оборудования и услуг на сумму до 100 млн. долл.

Хотя предложение США соответствует начальным требованиям ВС Аргентины о закупке ББМ с колесной формулой 8х8, имеется ряд нерешенных проблем, включая количество и вооружение покупаемых из состава ВС США машин, а также стоимость продажи. Финансовые проблемы страны исторически препятствовали планам перевооружения ВС Аргентины, о чем свидетельствуют неудачные переговоры по поводу поставки "Гуарани" с Бразилией.

Как сообщал ЦАМТО, ВС Аргентины стремятся обновить парк бронетехники уже продолжительное время, однако основным препятствием традиционно является отсутствие средств на закупку. В качестве основных вариантов первоначально рассматривались предложенные китайской корпорацией NORINCO ББМ VN1 с колесной формулой 8х8 и американские M1126 "Страйкер" с колесной формулой 8x8. Однако в итоге в 2022 году лучшим вариантом была признана закупка ББМ "Гуарани" с колесной формулой 6х6 бразильского производства.

В январе 2023 года во время официального визита в столицу Аргентины президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силва министр обороны Аргентины Хорхе Тайана и министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра подписали письмо о намерениях, предусматривающее покупку 156 боевых бронированных машин VBTP-MR "Гуарани". ВС Аргентины планировали получить 120 бронетранспортеров VCBR-TP с колесной формулой 6x6, вооруженных ДУМВ REMAX 4 с 12,7-мм пулеметом, 27 боевых машин пехоты VCBR-CI, вооруженных ДУМВ UT30BR2 с 30-мм автоматической пушкой, 9 командирских машин VCBR-PC. Соглашение положило начало переговорам, которые, как ожидалось, приведут к подписанию контракта. Тем не менее, он так и не был заключен.