Представитель Пентагона заявила о принятии армией США «жёстких решений» для продолжения обучения украинских военных

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США не планируют прекращать подготовку военнослужащих ВСУ даже в случае отсутствия дополнительного финансирования, средства будут взяты из собственного бюджета Пентагона. Об этом заявила заместитель официального представителя военного ведомства Сабрина Сингх.

У США заканчиваются средства, выделенные для обучения украинских военных в рамках программ "Инициатива содействия безопасности Украины". Однако, как заявила Сингх, подготовка прекращена не будет, армия США примет несколько "жестких решений", сократив свои программы ради Украины. При этом никаких подробностей приводить она не стала.

Мы не можем просто отвернуться от тех украинских военных, которые прибывают или в Европу, или в Соединенные Штаты на обучение, и отправить их обратно на войну. Нашей армии, нашим службам придется начать говорить и принимать некоторые жесткие решения, которые повлияют на все вооруженные силы

- заявила представитель Пентагона.

Ранее министр армии США Кристин Уормут выразила обеспокоенность возникающими сложностями с обучением украинских военных из-за заканчивающихся денег. По ее словам, если Конгресс США не одобрит дополнительное финансирование для Киева, то уже весной все выделенные средства закончатся. Уже сейчас ряд учебных программ финансируется армией США, которая ожидает компенсации за потраченные деньги.

Мы выделяем деньги на обучение украинцев из нашего текущего бюджета. Ожидалось, что мы получим возмещение за счет дополнительных средств

- добавила министр.