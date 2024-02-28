Войти
Военное обозрение

Представитель Пентагона заявила о принятии армией США «жёстких решений» для продолжения обучения украинских военных

327
0
0

Источник изображения: topwar.ru

США не планируют прекращать подготовку военнослужащих ВСУ даже в случае отсутствия дополнительного финансирования, средства будут взяты из собственного бюджета Пентагона. Об этом заявила заместитель официального представителя военного ведомства Сабрина Сингх.

У США заканчиваются средства, выделенные для обучения украинских военных в рамках программ "Инициатива содействия безопасности Украины". Однако, как заявила Сингх, подготовка прекращена не будет, армия США примет несколько "жестких решений", сократив свои программы ради Украины. При этом никаких подробностей приводить она не стала.

Мы не можем просто отвернуться от тех украинских военных, которые прибывают или в Европу, или в Соединенные Штаты на обучение, и отправить их обратно на войну. Нашей армии, нашим службам придется начать говорить и принимать некоторые жесткие решения, которые повлияют на все вооруженные силы

- заявила представитель Пентагона.

Ранее министр армии США Кристин Уормут выразила обеспокоенность возникающими сложностями с обучением украинских военных из-за заканчивающихся денег. По ее словам, если Конгресс США не одобрит дополнительное финансирование для Киева, то уже весной все выделенные средства закончатся. Уже сейчас ряд учебных программ финансируется армией США, которая ожидает компенсации за потраченные деньги.

Мы выделяем деньги на обучение украинцев из нашего текущего бюджета. Ожидалось, что мы получим возмещение за счет дополнительных средств

- добавила министр.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Проекты
Военные учения
Похожие новости
03.06.2020
В ходе полета стратегических бомбардировщиков В-1В в Европу отрабатывалось применение ракет LRASM
03.05.2018
Америка против спокойной и мирной Европы
28.04.2018
Легендарный Т-34
20.05.2016
Признайте факты: российская армия проходит модернизацию и становится смертоносной военной машиной (The National Interest, США)
04.06.2013
С-300 как духовная скрепа
19.01.2012
Будущие соперники ищут союзников
30.10.2007
Здравствуй, оружие
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.02 13:28
  • 59689
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.02 13:09
  • 429
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 28.02 09:53
  • 1
Новые и модернизированные стратегические бомбардировщики Ту-160М
  • 28.02 09:52
  • 1
Европейский ровер для исследования спутника Марса прибыл в Японию
  • 28.02 09:33
  • 5
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 28.02 06:28
  • 2
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 28.02 01:24
  • 1
В России объяснили опасность американских дронов-убийц с ИИ
  • 27.02 17:24
  • 5
Названо время посадки американского модуля Nova-C на Луну
  • 27.02 17:00
  • 8
«Жирные цели». Россия нашла ахиллесову пяту американской армии?
  • 27.02 15:25
  • 0
Эвентуальный противник превращается в реального
  • 27.02 06:17
  • 0
Возможен ли на современном уровне "позиционный тупик"?
  • 27.02 05:36
  • 1
Возможен ли прорыв "Линии Суровикина" с допустимыми потерями?
  • 27.02 02:44
  • 4
Единственные титановые подлодки ВМФ России модернизируют
  • 26.02 18:23
  • 3
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 26.02 17:44
  • 3
МО РФ заявило о подготовке к размещению штаба командования МВО в историческом здании