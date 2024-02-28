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ТАСС

Обучавшиеся в ЦПК Гагарина пилоты отобраны в группу для первого полета индийцев в космос

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Центр подготовки космонавтов
Центр подготовки космонавтов.
Источник изображения: Фото: Центр подготовки космонавтов/РОСКОСМОС

В индийской программе пилотируемого освоения космоса примут участие летчики Прашант Балакришнан Наир, Ангад Пратап, Аджит Кришнан и Шубханшу Шукла

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 февраля. /ТАСС/. Обучавшиеся в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина индийские пилоты отобраны в группу космонавтов, которые будут участвовать в реализации первой в стране программы пилотируемых полетов в космос. Космонавтов назначил премьер-министр Индии Нарендра Моди во время визита в Космический центр Викрама Сарабхаи.

В индийской программе пилотируемого освоения космоса примут участие летчики Прашант Балакришнан Наир, Ангад Пратап, Аджит Кришнан и Шубханшу Шукла. Их имена были названы впервые. Ранее они держались в секрете.

"Это не просто четыре имени или четыре человека, это четыре силы, которые отправят в космос надежды 140 млн индийцев. Индиец собирается в космос через 40 лет. На этот раз время наше, обратный отсчет наш и ракета тоже наша", - заявил Моди.

По имеющимся данным, включенные в группу пилоты прошли обучение в Звездном городке в 2020 году. После возвращения в Индию они продолжили тренировки. Первый индийский космонавт Герой Советского Союза Ракеш Шарма также прошел подготовку в Звездном городке в СССР в начале 1980-х. Он отправился в космос в составе экипажа корабля "Союз Т-11" 3 апреля 1984 года и состыковался с орбитальной станцией "Салют-7", проведя в космосе более семи суток.

В августе 2018 года Моди официально объявил, что его страна отправит на орбиту первый национальный космический экипаж к августу 2022 года, когда Индия планировала отмечать 75 лет освобождения от британского колониального господства. Название проекта "Гаганьян" (от санскритского "гагана" - небеса) означает "небесный корабль". Однако из-за пандемии, остановившей в марте 2020 года большинство работ по проекту, отправка на орбиту миссии "Гаганьян" была отложена.

Согласно последней информации, запуск индийцев в космос может состояться в 2024-2025 годах. Проект предусматривает вывод экипажа из трех человек на орбиту на высоте 400 км для трехдневной миссии и благополучное возвращение на Землю с приводнением в Индийском океане. 

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Страны
Индия
Россия
Компании
ЦПК Гагарина
Проекты
2020-й год
Салют ОрС
Союз ПКК
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