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ТАСС

Зеленский считает, что ВСУ будет сложно обороняться без помощи Вашингтона

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: Wolfgang Rattay/ Pool Photo via AP

В то же время президент Украины признал, что если Киев не получит помощь от Вашингтона, то в этом году у ВСУ не будет никаких успехов на фронте

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Вооруженным силам Украины (ВСУ) будет очень сложно вести оборонительные действия, если Вашингтон не предоставит Киеву военную помощь. Об этом в интервью телеканалу CNN сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Люди будут готовы, но оснащение не будет готово и бригады не будут готовы, <...> они не будут готовы обороняться. <...> Это будет очень сложно", - сказал он в ответ на вопрос о том, будут ли готовы ВСУ к действиям сил РФ на передовой, если на Украину не поступит поддержка от США. В то же время Зеленский признал, что если Киев не получит помощь от Вашингтона, то в этом году у ВСУ не будет никаких успехов на фронте.

Ранее Зеленский заявлял, что ближайшие месяцы будут сложными для Украины на фоне политических дискуссий в Вашингтоне по поводу выделения помощи Киеву, а выборы президента в США станут "переломным моментом".

Конгресс США с октября 2023 года не может одобрить новый пакет помощи для Украины. Из-за этого с конца декабря Вашингтон перестал поставлять Киеву вооружения и боеприпасы, в том числе артиллерийские снаряды. Поставки из европейских стран не могут удовлетворить потребности украинской армии. 

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Страны
Россия
США
Украина
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