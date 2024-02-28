Войти
Lenta.ru

Китай создаст лунный пилотируемый корабль

350
0
0
Луна
Луна.
Источник изображения: Flickr

Китай создаст корабль для пилотируемых миссий к Луне. Об этом сообщает «Синьхуа».

Космический аппарат будет относиться к новому семейству кораблей «Мэнчжоу» («Лодка мечты»). «Это название свидетельствует о том, что пилотируемые миссии по исследованию поверхности Луны отражают мечту китайского народа и знаменуют начало нового пути освоения космоса», — заявили в канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая.

Соответствующий лунный посадочный модуль получит название «Ланьюэ» («Достать Луну с неба»), заимствованное из стихотворения Мао Цзэдуна.

Ранее издание SpaceNews сообщило, что Китай планирует запустить к Луне вместе со спутником-ретранслятором Queqiao-2 пару космических аппаратов Tiandu-1 и Tiandu-2, которые будут использоваться для поддержки предстоящих миссий Chang'e.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
Луна
Похожие новости
28.12.2020
NASA испытало колеса самого маленького коммерческого планетохода
28.03.2019
Трамп потребовал отправить астронавтов на Луну за пять лет
05.10.2017
В США оценили историческое значение запуска первого советского спутника
20.02.2016
«Экран – оптические системы» увеличит объемы экспорта на 20-30%
14.04.2014
Русский космос
10.05.2012
Рогозин рвется в космос
30.10.2009
VI Международный аэрокосмический конгресс: на перепутье масштабных программ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.02 13:28
  • 59689
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.02 13:09
  • 429
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 28.02 09:53
  • 1
Новые и модернизированные стратегические бомбардировщики Ту-160М
  • 28.02 09:52
  • 1
Европейский ровер для исследования спутника Марса прибыл в Японию
  • 28.02 09:33
  • 5
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 28.02 06:28
  • 2
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 28.02 01:24
  • 1
В России объяснили опасность американских дронов-убийц с ИИ
  • 27.02 17:24
  • 5
Названо время посадки американского модуля Nova-C на Луну
  • 27.02 17:00
  • 8
«Жирные цели». Россия нашла ахиллесову пяту американской армии?
  • 27.02 15:25
  • 0
Эвентуальный противник превращается в реального
  • 27.02 06:17
  • 0
Возможен ли на современном уровне "позиционный тупик"?
  • 27.02 05:36
  • 1
Возможен ли прорыв "Линии Суровикина" с допустимыми потерями?
  • 27.02 02:44
  • 4
Единственные титановые подлодки ВМФ России модернизируют
  • 26.02 18:23
  • 3
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 26.02 17:44
  • 3
МО РФ заявило о подготовке к размещению штаба командования МВО в историческом здании