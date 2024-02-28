Патрушев обсудил с Раулем Кастро взаимодействие в сфере безопасности

Патрушев обсудил с Раулем Кастро в Гаване взаимодействие в сфере безопасности

ГАВАНА, 27 фев — РИА Новости. Лидер Кубинской революции Рауль Кастро принял в понедельник секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, который находится с визитом в Гаване, и обсудил с ним вопросы российско-кубинского взаимодействия в сфере безопасности.

"В Гаване секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева принял лидер Кубинской революции Рауль Кастро. Обсуждены различные вопросы российско-кубинского взаимодействия в сфере безопасности. Николай Патрушев заверил Рауля Кастро, что Москва остается приверженной духу стратегического партнерства между двумя странами", — сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.