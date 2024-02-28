Шойгу поздравил военнослужащих с Днем Сил специальных операций

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Сил специальных операций (ССО). Соответствующий приказ 27 февраля опубликовала пресс-служба военного ведомства.

Шойгу отметил, что праздник олицетворяет многовековые традиции русского воинства.

«Сегодня законам боевого братства достойно следуют Силы специальных операций. Являясь высокопрофессиональными войсками, они выполняют самые сложные задачи по защите государства. В ходе специальной военной операции демонстрируют безупречную выучку, проявляют мужество и героизм», — подчеркнул он.

Глава Минобороны выразил уверенность в том, что военнослужащие ССО будут продолжать надежно стоять на защите суверенитета России и национальных интересов страны.

Также министр поблагодарил военнослужащих и ветеранов за самоотверженную службу и пожелал им крепкого здоровья и новых свершений на благо страны.

Ранее в этот день с праздником военнослужащих поздравил и президент РФ Владимир Путин. Он выразил особенную благодарность участникам специальной военной операции, которые с честью, смелостью и решительностью продолжают выполнять боевые задачи для защиты страны.