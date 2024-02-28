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Военное обозрение

Анджей Дуда: На встрече в Париже страны НАТО обсуждали передачу Украине современных ракетных технологий

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Источник изображения: topwar.ru

Украина не способна самостоятельно производить современные боевые ракеты, но западные страны хотят исправить эту ситуацию, передав Киеву соответствующие технологии. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда по окончании конференции в Париже, которую собрал Эммануэль Макрон.

Страны НАТО рассматривают вопрос передачи Украине современных ракетных технологий, которые могли бы помочь Киеву "победить" Россию. Такой вопрос поднимался в понедельник в ходе прошедшей в Париже встречи глав государств-членов альянса. О принятом решении Дуда ничего не сказал, но судя по его заявлению, пока договорится не удалось.

Шла речь о промышленном сотрудничестве с Украиной. Речь идет хотя бы о ракетной промышленности. Украина сегодня имеет свое производство ракет, но можно передать Украине современные технологии, которыми обладают западные страны

- заявил он.

Ранее французский президент Макрон заявил, что на встрече не удалось договориться об отправке на Украину сухопутных войск НАТО, хотя вопрос обсуждался весьма активно. В то же время была создана коалиция по поставкам Киеву дальнобойного вооружения. В рамках этой самой коалиции предполагается отправка Зеленскому оружия средней и большой дальности.

Мы создаем девятую коалицию, которая будет заниматься поставками ракет и бомб средней и большой дальности

- добавил Макрон.

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