Войти
ЦАМТО

На верфи в Ньюпорт-Ньюс спущена на воду АПЛ SSN-798 "Массачусетс"

327
0
0
Источник изображения: Фото: hii.com

ЦАМТО, 27 февраля. Компания Huntington Ingalls Industries (HII) объявила, что на ее предприятии Newport News Shipbuilding (NNS) в Ньюпорт-Ньюс состоялся спуск на воду АПЛ SSN-798 "Массачусетс" класса "Вирджиния".

Спущенная на воду подлодка с помощью буксиров была отбуксирована к достроечному причалу на предприятии для окончательной достройки, испытаний и аттестации экипажа.

SSN-798 "Массачусетс" станет 25-й АПЛ класса "Вирджиния" и 12-й, построенной NNS. Строительство подлодки началось в марте 2017 года, церемония аутентификации киля состоялась 11 декабря 2020 года, крещения – 6 мая 2023 года.

Как сообщал ЦАМТО, подводные лодки класса "Вирджиния" – это многоцелевые АПЛ, предназначенные для действий на больших и малых глубинах, проецирования военной силы, противолодочной и противокорабельной борьбы, доставки небольших групп ССО к месту проведения операций, нанесения ударов по наземным целям с применением крылатых ракет морского базирования (КРМБ) "Томагавк", асимметричных боевых действий, ведения наблюдения и разведки, установки морских мин.

АПЛ класса "Вирджиния" строятся в соответствии с соглашением о сотрудничестве, подписанным General Dynamics Electric Boat и HII Newport News Shipbuilding. Всего для ВМС США, последовательно совершенствуя боевые возможности, планируется построить более 40 АПЛ серии "Вирджиния". Помимо 18 АПЛ, построенных в вариантах "Блок.1", "Блок.2" и "Блок.3", планируется построить 10 подлодок в варианте "Блок.4", 10 – в варианте "Блок.5", пять лодок – в варианте "Блок.6" и пять – в варианте "Блок.7".

К настоящему времени ВМС США переданы 22 АПЛ: "Вирджиния" (SSN-774), "Гавайи" (SSN-776), "Нью-Гемпшир" (SSN-778), "Миссури" (SSN-780), "Миссисипи" (SSN-782), "Норт Дакота" (SSN-784), "Иллинойс" (SSN-786), "Колорадо" (SSN-788), "Саус Дакота" (SSN-790), "Вермонт" (SSN-792), "Орегон" (SSN-793), "Хайман Дж.Риковер" (SSN-795), построенные General Dynamics Electric Boat, а также "Техас" (SSN-775), "Норт Каролина" (SSN-777), "Нью-Мексико" (SSN-779), "Калифорния" (SSN-781), "Миннесота" (SSN-783), "Джон Уорнер" (SSN-785), "Вашингтон" (SSN-787), "Индиана" (SSN-789), "Делавэр" (SSN-791) и "Монтана" (SSN-794), построенные на верфи Newport News Shipbuilding.

Длина корпуса подводной лодки класса "Вирджиния" составляет 114,5 м (377 футов), ширина – 10,4 м, водоизмещение – 7835 т, глубина погружения превышает 243 м, скорость хода в подводном положении – более 25 узлов, экипаж – 135-140 человек. Реактор АПЛ не требует перезагрузки ядерным топливом в течение запланированного срока эксплуатации (33 года), что снижает затраты на эксплуатацию и увеличивает продолжительность выполнения боевых задач.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Мексика
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Компании
General Dynamics
HII
Проекты
2020-й год
Virginia АПЛ
Ядерный щит
Похожие новости
17.05.2023
На верфи HII состоялась церемония крещения АПЛ SSN-798 "Массачусетс" класса "Вирджиния"
13.12.2022
На верфи General Dynamics Electric Boat заложен киль АПЛ SSN-803 "Аризона"
05.04.2022
ВМС США официально приняли на вооружение АПЛ (SSN-791) "Делавэр" класса "Вирджиния"
02.09.2021
ВМС США приняли на вооружение 19-ю АПЛ класса "Вирджиния"
21.04.2020
ВМС США приняли на вооружение 19-ю АПЛ класса "Вирджиния"
07.04.2020
ВМС США приняли на вооружение 18-ю АПЛ класса "Вирджиния"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.02 13:28
  • 59689
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.02 13:09
  • 429
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 28.02 09:53
  • 1
Новые и модернизированные стратегические бомбардировщики Ту-160М
  • 28.02 09:52
  • 1
Европейский ровер для исследования спутника Марса прибыл в Японию
  • 28.02 09:33
  • 5
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 28.02 06:28
  • 2
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 28.02 01:24
  • 1
В России объяснили опасность американских дронов-убийц с ИИ
  • 27.02 17:24
  • 5
Названо время посадки американского модуля Nova-C на Луну
  • 27.02 17:00
  • 8
«Жирные цели». Россия нашла ахиллесову пяту американской армии?
  • 27.02 15:25
  • 0
Эвентуальный противник превращается в реального
  • 27.02 06:17
  • 0
Возможен ли на современном уровне "позиционный тупик"?
  • 27.02 05:36
  • 1
Возможен ли прорыв "Линии Суровикина" с допустимыми потерями?
  • 27.02 02:44
  • 4
Единственные титановые подлодки ВМФ России модернизируют
  • 26.02 18:23
  • 3
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 26.02 17:44
  • 3
МО РФ заявило о подготовке к размещению штаба командования МВО в историческом здании