MGCS: новая немецкая концепция

В ходе Международной конференции по бронетехнике Defence iQ в Лондоне, выступая 23 января 2024 года, старший офицер по закупкам бундесвера сообщил, что видение Германии будущего проекта основной наземной боевой системы (Main Ground Combat System, MGCS) перешло от конструкции одного основного боевого танка (ОБТ) к мультиплатформенному решению.

Отметив акцент Германии на «мобильности и еще раз мобильности» в качестве основного соображения MGCS, полковник Армин ДИРКС, руководитель операций Объединенной проектной группы MGCS в Федеральное ведомство вооружений, информационных технологий и применения бундесвера (BAAINBw), сказал: «С нашей точки зрения, время единой платформы «все в одном» прошло».

Ссылаясь на генерал-лейтенанта Андреаса МАРЛОУ, заместителя командующего сухопутными войсками Германии, который ранее отмечал, что в будущем танк должен обеспечивать больше возможностей, чем сейчас, полковник А.Диркс сказал, что интеграция всех будущих возможностей на единой платформе, в конечном итоге, приведет к значительному росту размера и массы боевой машины. В этой связи, командующий сухопутными войсками определил: «Ни в коем случае: 50 тонн; ни единой капли больше».

Концептуальное изображение немецкой версии MGCS

Затем полковник представил концептуальное изображение трех БМП, каждая из которых меньше ОБТ. Две ведущих БМП планируется оснастить оружием прямой наводки: одну – основным орудием, а другую – ракетной установкой. Обе машины будут пилотируемыми, в то время как стоящая за ними БМП с оружием непрямого огня – необитаемой.

Касательно других конструктивных соображений, ожидается, что все три машины станут использовать одно шасси. Это позволит минимизировать их логистическую нагрузку. Одновременно, значительная степень автоматизации снизит требования к экипажу и повысит летальность.

В итоге, теперь в рамках немецкой концепции, проект MGCS включает в себя несколько 50-тонных опционально пилотируемых боевых машин, которые в совокупности удовлетворяют полному набору требований к возможностям, которые в противном случае невозможно было бы объединить в одним ОБТ. Дополнительно отмечено, что такое мультиплатформенное решение дает особое преимущество, позволяющее в будущем внедрить новые возможности за счет добавления в воинское формирование еще одной машины, не перегружая уже имеющуюся технику.

Еще раз подчеркивая важность мобильности в рамках «железного треугольника» (огневая мощь, живучесть и маневренность), чтобы поставить противника перед новыми дилеммами, в «треугольник» предлагается добавить три ключевых возможности: наблюдение, обнаружение, распознавание и идентификацию (SDRI); командование, контроль, компьютеры и разведка (C4I); и устойчивость.

А.Диркс дополнительно отметил, что с точки зрения управления энергопотреблением, расхода топлива и сокращения затрат на логистику, новые БМП MGCS должны будут использовать гибридную силовую установку.

Между тем, поскольку дальность действия SDRI БМП должна превышать их собственную огневую мощь, им потребуются собственные БПЛА, поскольку современные требования SDRI не могут быть достигнуты с помощью датчиков на платформе.

Более того, поскольку экипаж БМП с основным вооружением размещается в шасси, а не в башне, это оставляет меньше места для хранения боеприпасов, чем у ОБТ «Леопард 2». Следовательно потребуется новая технология для обеспечения «большего количества убийств одним выстрелом». «В 2050 году «Леопард 2» будет находиться на вооружении [более 70 лет], и поэтому мы рассчитываем на будущую систему, систему-преемницу, которая будет использоваться по крайней мере до конца столетия», – добавил полковник.

Как известно, проект MGCS был запущен в 2017 году Германией и Францией для замены соответствующих ОБТ «Леопард 2» и «Леклерк». На вопрос, что французы думают о немецких планах по мультиплатформенной замене ОБТ, полковник А.Диркс ответил, что французская сторона, по крайней мере, «на 80-90% поддерживает» эти предложения. Вместе с тем, в других областях французского оборонного ведомства в целом наблюдается большая сдержанность.

По материалам ресурса euro-sd.com