"Лучшее решение". На Западе посоветовали "финляндизировать" Украину (Responsible Statecraft, США)

RS: Украина должна стать буферной зоной между Россией и Западом

Лучший способ для Киева избежать длительного конфликта с Москвой — пойти путем Хельсинки, который он избрал в годы холодной войны, пишет RS. Автор предлагает Украине "финляндизироваться": стать буферной зоной между Россией и ЕС, не вступая в НАТО и сохраняя нейтралитет.

Кристофер Феттвайс (Christopher Fettweis)

Во избежание длительного конфликта с Россией Украина должна пойти путем Финляндии, который та избрала в годы холодной войны.

Захват Авдеевки российскими войсками вряд ли изменит основные реалии. Задержка с поставкой помощи на Украину породила у России большие надежды, однако никаких значимых подвижек на поле боя не наблюдается. Русские не могут пойти в наступление на Киев, а украинцы не в состоянии изгнать их с занятых территорий.

Первая фаза вооруженного конфликта на Украине близка к завершению. Стороны вот-вот признают то, что остальному миру известно уже довольно давно: нынешнюю патовую ситуацию вряд ли удастся существенно изменить. Этот этап военных действий закончится примерно на сегодняшней линии противостояния.

Действия, которые будут предприняты в ближайшие годы, определят, будет второй этап военных действий или нет.

Конечное состояние конфликта сейчас понятно, пусть даже воюющим сторонам понадобится какое-то время, чтобы признать это и смириться. Наступление Владимира Путина потерпело неудачу, но Украина не может вернуться к прежнему положению дел. Единственный вопрос, остающийся без ответа, — это какой нас ждет мир, и как наилучшим способом избежать второго акта этой бессмысленной трагедии.

На Западе уже раздаются громкие голоса, заявляющие, что оптимальный способ не допустить второго раунда — это в очередной раз расширить НАТО, включив в состав альянса Украину. Генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг заявил в выходные: "Украина сегодня близка к НАТО как никогда прежде. Вопрос не в том, вступит ли она, а в том, когда это произойдет".

По его словам, НАТО помогает Киеву сделать ВСУ все более совместимыми и "интероперабельными" с ее войсками. Альянс намерен открыть в Польше центр совместной боевой подготовки и анализа. "Украина вступит в НАТО. Вопрос не в том, состоится ли вступление, а в том, когда это произойдет", — утверждает Столтенберг.

Если Североатлантический альянс пойдет таким путем, военные действия в перспективе практически гарантированы. Сдерживание одной стороны часто становится провокацией для другой.

Расширение НАТО было непременным условием для начала российской спецоперации на Украине. Этого было недостаточно, так как Путин сделал катастрофически плохой выбор, но это было необходимо. Те люди на Западе, которые винят в начале конфликта США, близоруки в той же мере, что и те, кто утверждает, будто западная политика не имеет к этому никакого отношения. Путин в душе остается воином холодной войны и в преддверии этого вооруженного конфликта он с какой-то одержимостью говорил о расширении альянса.

Дальнейшая экспансия НАТО снова создаст условия для роста напряженности и разжигания конфликта. Россия не станет молча наблюдать за тем, как Украина вступает во вражеский лагерь. Второй этап СВО вполне вероятен, и произойти он может либо до официального вступления Киева в альянс, либо после. Люди, утверждающие, что сдерживание и устрашение позволит удержать русских в узде, должны послушать интервью Путина Такеру Карлсону. Просто дело в том, что для русских Украина значит намного больше, чем для нас. Путин наверняка рассчитал, что ни один американский президент не готов пожертвовать Нью-Йорком ради Киева.

Но есть другое решение, которое вполне может обеспечить Украине безопасность, не усугубляя при этом российскую паранойю. Украину надо "финляндизировать".

В годы холодной войны Финляндия была, по сути, нейтральной страной. Она не высказывала свою официальную позицию по актуальным вопросам и старалась не критиковать Советский Союз. Руководство в Хельсинки четко давало понять коллегам из Москвы, что у него нет желания присоединяться к Западу. Финны сопротивлялись давлению и призывам вступить в НАТО или в Варшавский договор. А руководство страны не рекомендовало гражданам открыто критиковать ту или иную сторону. Финляндия старалась не попадать в объятия Советов, недвусмысленно заявляя, что и близости с Западом она тоже постарается избегать.

"Финляндизация" — это вынужденный нейтралитет. Во времена холодной войны этот термин часто использовали в уничижительном смысле. Это было своего рода предостережение о том, что может случиться с остальной Европой, если Соединенные Штаты будут действовать неосторожно. Но в то время зачастую не замечали, насколько финляндизация была выгодна и благотворна для народа Финляндии, которому удавалось сохранять свободу и не попадать в различные кризисы времен холодной войны. Наверное, неслучайно то, что сегодня финнов постоянно относят к самому счастливому народу в мире.

Финляндизация — это признание геополитической реальности. Это был наилучший выбор для маленькой нации, которая оказалась соседкой сверхдержавы. В 1930-е годы таким же путем пошла Швейцария. Как и финны, швейцарцы поняли, что их независимость, да и само выживание требуют, чтобы они не флиртовали с врагами своего мощного соседа.

Скоро и Украина окажется в такой же ситуации, находясь рядом с мощной и непредсказуемой великой державой. Она должна сделать такой же выбор, а Соединенные Штаты обязаны ей в этом помочь.

В случае финляндизации Украины ей не будет позволено присоединяться к Западу. Но и под пятой у России она тоже не окажется. Это будет нейтральное государство, буферная зона между Россией и НАТО, независимая нация, позволяющая воинственным русским воображать, будто она все еще входит в состав их страны. Украинский народ будет нейтрален, а следовательно, он будет в безопасности.

Если Вашингтон возглавит усилия по утверждению прочного нейтралитета Украины, по ее финляндизации, паранойю русских удастся устранить, не провоцируя ее. Финляндизация Украины — это лучший исход для всех вовлеченных в данный конфликт, в том числе, для украинского народа. Разочарование из-за отказа во вступлении в НАТО можно будет свести на нет твердым ознанием того, что для Украины это лучший путь к миру и стабильности. И это будет лучший способ избежать второй украинской войны.

Кристофер Феттвайс (Christopher Fettweis) — профессор политологии Тулейнского университета в Новом Орлеане. Очередная его книга носит название "The Pursuit of Dominance: 2000 Years of Superpower Grand Strategy" ("Стремление к господству. Две тысячи лет великой стратегии сверхдержав").