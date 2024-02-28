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Военное обозрение

США передислоцировали в Европу первую батарею зенитного комплекса M-SHORAD

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Источник изображения: topwar.ru

США передислоцировали в Европу, на базу в Ансбахе, Германия, первую батарею, оснащенную многофункциональной боевой системой M-SHORAD, способной поражать как воздушные цели на малой дальности, так и наземные, выступая, в частности, в качестве противотанкового комплекса. Здесь она будет выполнять задачу «защиты восточного фланга НАТО от враждебной активности и враждебного влияния».

Как сообщается на сайте армии США, батарея «Альфа», переброшенная в ФРГ, стала первым подразделением, получившим на вооружение систему M-SHORAD, предназначенную для защиты передовых боевых порядков от низковысотных воздушных угроз, включая БПЛА, вертолеты и низколетящие самолеты.

M-SHORAD, размещенная на шасси бронемашины M-1126 Stryker, оснащена двумя ракетами AGM-114L Longbow Hellfire, предназначенными для высокоточного поражения наземных целей, и четырьмя ЗУР FIM-92 Stinger для противодействия воздушным угрозам. Кроме того, система вооружена 30-мм автоматической пушкой XM914 и 7,62-мм пулеметом M-240, которые способны работать как по воздушным, так и по наземным целям. Также комплекс оборудован многоцелевой РЛС.

Разработка ЗРПК M-SHORAD была начата по заказу армии США в 2018 году итальянской компанией Leonardo; американская General Dynamics отвечала за интеграцию комплекса с БТР Stryker. В апреле 2021 года батарея «Альфа» получила на вооружение первый экземпляр.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Продукция
AGM-114
M1126 ICV
Stinger
Stryker
М-91
Компании
General Dynamics
Leonardo
Проекты
NATO
БПЛА
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