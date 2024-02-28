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ТАСС

Постпредство РФ при ООН заявило, что Израиль и Украина ведут битву против человечества

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Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Зампостпреда Дмитрий Полянский отметил, что еврейское государство пытается представить убийство мирных жителей в секторе Газа как борьбу с террористами

ООН, 27 февраля. /ТАСС/. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Израиль и Украина ведут битву против человечества и международного гуманитарного права.

"Украина и Израиль определенно ведут одну и ту же битву - против человечества и международного гуманитарного права", - написал дипломат в X (ранее Twitter).

"Вместе с Организацией Объединенных Наций мы будем противостоять попыткам Израиля представить убийство мирных жителей в секторе Газа, что является вопиющим нарушением международного гуманитарного права, как борьбу с террористами. Точно так же, как Украина пыталась представить свои 10-летние убийства мирного населения в Донбассе как борьбу с террористами и в итоге получила отпор Международного суда", - отметил Полянский.

Российский дипломат также назвал "бредом" слова израильского постпреда при ООН Гилада Эрдана, который сравнил действия России на Украине с нападением ХАМАС на Израиль. "Бред продолжается... Неделю назад мы услышали от представителя Израиля, что "Организация Объединенных Наций - это ХАМАС". Сегодня - что Россия - это Хамас", - написал Полянский. 

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