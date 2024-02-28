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ТАСС

Эксперт предложил установить первый подбитый танк Abrams напротив посольства США в Москве

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Танк Abrams, который подбили FPV-дроном на Авдеевском направлении
Танк Abrams, который подбили FPV-дроном на Авдеевском направлении.
Источник изображения: © Фото из соцсетей

По мнению военного аналитика Игоря Коротченко, размещение в этой локации американской техники "имело бы большое психологическое значение"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Главный редактор журнала "Национальная оборона", военный аналитик Игорь Коротченко предложил установить первый подбитый в зоне специальной военной операции американский танк Abrams напротив посольства США в Москве.

"Я думаю, он интересен прежде всего с точки зрения изучения его на соответствующем российском полигоне для поиска сильных и слабых мест, возможного более детального изучения конструкции и особенностей. Второе направление - установить его напротив американского посольства, чисто символически это тоже имело бы большое психологическое значение, если такое решение будет принято. <…> Это показали бы все американские ведущие телеканалы", - сказал Коротченко ТАСС.

Он добавил, что этот танк, как и любая другая бронированная техника, уязвим. "Это не некое такое волшебное оружие абсолютно защищенное и неуязвимое. Российские подразделения изучали западную технику в преддверии ее поступления на фронт с точки зрения слабых и уязвимых мест. Он поражен, в верхней полусфере поражение произошло, это подтверждает, что, значит, будут и другие десятки подбитой, уничтоженной бронетехники американской данного типа", - добавил эксперт.

В понедельник губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об уничтожении танка Abrams на авдеевском направлении бойцами 15-й отдельной мотострелковой бригады.

В конце сентября 2023 года газета The New York Times со ссылкой на двух представителей Пентагона сообщила, что первая партия танков Abrams прибыла на Украину. В середине октября представитель командования армии США в Европе и Африке полковник Мартин О’Доннелл рассказал украинскому порталу "Фридом", что США поставили на Украину всю обещанную ранее партию из 31 танка Abrams. Однако с того времени техника на фронте замечена не была. В начале января 2024 года журнал Forbes отмечал, что Украина не может использовать американские танки M1 Abrams на фронте в связи с их уязвимостью. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
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