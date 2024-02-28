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На улицах Москвы заметили ядерные комплексы

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ПГРК «Ярс»
ПГРК «Ярс».
Источник изображения: lenta.ru

На улицах Москвы замечен предназначенный для нанесения ядерных ударов подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) «Ярс» с многоцелевой машиной сопровождения. Об этом сообщает РИА Новости.

В Минобороны России уточнили, что комплекс направляется в Подмосковье в рамках подготовки к Параду Победы.

Колонна приступила к совершению марша из города Тейково Ивановской области в направлении Подмосковья для подготовки к параду на Красной площади 9 мая. Маршрут колонны проходит по трассе М7.

В январе заместитель министра обороны России Тимур Иванов сообщил, что в стране подготовили шахтные пусковые установки для постановки на боевое дежурство стратегических ракетных комплексов «Ярс», «Авангард» и «Сармат».

В том же месяце замминистра обороны России Алексей Криворучко заявил, что завершение работ по постановке «Сармата» на боевое дежурство в Ракетные войска стратегического назначения — одна из основных задач в ходе обеспечения Вооруженных сил России в 2024 году.

20 февраля глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о завершении работ по постановке российского стратегического ракетного комплекса шахтного базирования «Сармат».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РС-24 Ярс
Сармат МБР
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
Шойгу Сергей
Проекты
ПГРК
Ядерный щит
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