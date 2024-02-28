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РИА Новости

Разработчик передал на фронт специальные рюкзаки для операторов дронов

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Оператор дрона за работой
Оператор дрона за работой.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

Тульский разработчик передал на фронт специальные рюкзаки для операторов дронов

ГЕНИЧЕСК, 27 фев - РИА Новости. Тульские разработчики беспилотных летательных систем создали и передали на фронт специальные рюкзаки для операторов FPV-дронов, сообщил РИА Новости разработчик дрона-камикадзе "Овод" Андрей Иванов.

"Комплект амуниции представляет из себя рюкзак для переноски в нем десяти FPV-дронов с рамой 7 дюймов и комплекта наземного оборудования для управления дронами. Рюкзак имеет габариты 410 на 410 на 880 миллиметров. Вес амуниции в пустом, не снаряженном виде составляет 5 килограммов. Рюкзак исполнен в камуфляжной расцветке", - сказал он.

По его словам, рюкзак разработан с учетом пожеланий операторов FPV-дронов в зоне спецоперации.

"Установлены стропы MOLLE и жесткие боковины. Отсеки рюкзака трансформируются под разные нужды и габариты. Первые образцы амуниции уже находятся на передовой в зоне СВО", - отметил Иванов.

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