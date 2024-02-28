Войти
ТАСС

Нидерланды планируют направить €100 млн на закупку боеприпасов для Украины

323
0
0
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
Источник изображения: AP Photo/ Peter Dejong

И.о. премьер-министра королевства Марк Рютте также призвал европейские страны готовиться к тому, что украинский конфликт будет продолжительным

ГААГА, 27 февраля. /ТАСС/. Нидерланды намерены направить €100 млн на приобретение боеприпасов для Украины. Об этом сообщил и.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте по итогам организованной в Париже конференции в поддержку Украины.

"Прежде всего, важно, чтобы мы выполнили то, что обещали, - написал он в X (ранее Twitter). - И посмотрели, что еще мы можем сделать. Именно поэтому Нидерланды выделяют более €100 млн на чешскую инициативу по скорейшей поставке Украине сотен тысяч артиллерийских снарядов".

И.о. премьера также призвал страны Европы быть готовыми к продолжительному конфликту на Украине. "Именно поэтому Нидерланды заключают соглашение о безопасности с Украиной, чтобы продолжать поддерживать страну как минимум в течение следующих 10 лет, чтобы гарантировать в будущем безопасность и Украины, и Нидерландов", - добавил Рютте.

Ранее МИД Нидерландов сообщил, что страна планирует в ближайшее время подписать соглашение о безопасности с Украиной, рассчитанное на 10 лет. Оно предусматривает военную поддержку в среднесрочной и долгосрочной перспективе, сотрудничество в сфере оборонной промышленности, повышение устойчивости Украины к угрозам в сфере безопасности, в том числе к кибератакам, а также улучшение оперативной совместимости между украинской армией и войсками НАТО.

В своей реакции лидер голландской крайне правой Партии свободы Герт Вилдерс, чья политическая сила одержала победу на парламентских выборах в ноябре 2023 года и сейчас пытается сформировать новое правительство, выразил крайне негативное отношение к таким долгосрочным обязательствам. По его убеждению, правительство, исполняющее свои обязанности, не может заключать 10-летнее соглашение. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
06.07.2021
Hlídací Pes (Чехия): не капитулировать и не заискивать. Решимость чешских политиков противостоять врагу тает
03.06.2021
В Минобороны РФ заявили об опасных последствиях учений НАТО
07.04.2021
Шаг вперед, два назад. Почему в конфликте с Москвой Киев уповает только на НАТО
13.01.2021
НАТО против России: кто кого переиграет в 2021 году? (Polityka, Польша)
06.07.2020
Кто управляет прошлым?
05.03.2020
Freitag (Германия): Запад действительно в опасности?
10.02.2020
Evrensel (Турция): план по окружению России с запада работает
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.02 13:28
  • 59689
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.02 13:09
  • 429
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 28.02 09:53
  • 1
Новые и модернизированные стратегические бомбардировщики Ту-160М
  • 28.02 09:52
  • 1
Европейский ровер для исследования спутника Марса прибыл в Японию
  • 28.02 09:33
  • 5
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 28.02 06:28
  • 2
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 28.02 01:24
  • 1
В России объяснили опасность американских дронов-убийц с ИИ
  • 27.02 17:24
  • 5
Названо время посадки американского модуля Nova-C на Луну
  • 27.02 17:00
  • 8
«Жирные цели». Россия нашла ахиллесову пяту американской армии?
  • 27.02 15:25
  • 0
Эвентуальный противник превращается в реального
  • 27.02 06:17
  • 0
Возможен ли на современном уровне "позиционный тупик"?
  • 27.02 05:36
  • 1
Возможен ли прорыв "Линии Суровикина" с допустимыми потерями?
  • 27.02 02:44
  • 4
Единственные титановые подлодки ВМФ России модернизируют
  • 26.02 18:23
  • 3
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 26.02 17:44
  • 3
МО РФ заявило о подготовке к размещению штаба командования МВО в историческом здании