Нидерланды планируют направить €100 млн на закупку боеприпасов для Украины

И.о. премьер-министра королевства Марк Рютте также призвал европейские страны готовиться к тому, что украинский конфликт будет продолжительным

ГААГА, 27 февраля. /ТАСС/. Нидерланды намерены направить €100 млн на приобретение боеприпасов для Украины. Об этом сообщил и.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте по итогам организованной в Париже конференции в поддержку Украины.

"Прежде всего, важно, чтобы мы выполнили то, что обещали, - написал он в X (ранее Twitter). - И посмотрели, что еще мы можем сделать. Именно поэтому Нидерланды выделяют более €100 млн на чешскую инициативу по скорейшей поставке Украине сотен тысяч артиллерийских снарядов".

И.о. премьера также призвал страны Европы быть готовыми к продолжительному конфликту на Украине. "Именно поэтому Нидерланды заключают соглашение о безопасности с Украиной, чтобы продолжать поддерживать страну как минимум в течение следующих 10 лет, чтобы гарантировать в будущем безопасность и Украины, и Нидерландов", - добавил Рютте.

Ранее МИД Нидерландов сообщил, что страна планирует в ближайшее время подписать соглашение о безопасности с Украиной, рассчитанное на 10 лет. Оно предусматривает военную поддержку в среднесрочной и долгосрочной перспективе, сотрудничество в сфере оборонной промышленности, повышение устойчивости Украины к угрозам в сфере безопасности, в том числе к кибератакам, а также улучшение оперативной совместимости между украинской армией и войсками НАТО.

В своей реакции лидер голландской крайне правой Партии свободы Герт Вилдерс, чья политическая сила одержала победу на парламентских выборах в ноябре 2023 года и сейчас пытается сформировать новое правительство, выразил крайне негативное отношение к таким долгосрочным обязательствам. По его убеждению, правительство, исполняющее свои обязанности, не может заключать 10-летнее соглашение.