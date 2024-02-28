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Японский модуль SLIM проснулся после лунной ночи

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Снимок SLIM сразу после его прилунения с опустившихся рядом луноходов
Снимок SLIM сразу после его прилунения с опустившихся рядом луноходов.
Источник изображения: Wikimedia Commons

Японский модуль Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) неожиданно проснулся после лунной ночи. Об этом со ссылкой на Японское агентство аэрокосмических исследований сообщает SpaceNews.

Связь с космическим аппаратом была восстановлена 25 февраля, однако спустя короткий период времени она была прекращена. Японская сторона надеется установить связь со SLIM позднее.

Издание напоминает, что оборудование модуля не рассчитано на работу в условиях лунной ночи — при температуре минус 130 градусов Цельсия электроника аппарата должна была выйти из строя.

В спящий режим SLIM перешел в конце января.

19 января SLIM боковой стороной совершил мягкую посадку на поверхность Луны, из-за чего у него наблюдались проблемы с электропитанием.

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  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Компании
JAXA
Проекты
Луна
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