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ТАСС

В Чехии считают, что поддержать закупку снарядов для Украины могут 15 стран

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Петр Фиала
Петр Фиала.
Источник изображения: www.ods.cz

Начать реализацию этой инициативы планируют в ближайшие "недели или месяцы", сообщил премьер-министр республики Петр Фиала

ПАРИЖ, 27 февраля. /ТАСС/. К реализации инициативы Чехии по закупке артиллерийских снарядов для украинских вооруженных сил в третьих странах могут подключиться 15 государств, принявших участие в состоявшейся в Париже конференции в поддержку Украины. Такое предположение сделал чешский премьер-министр Петр Фиала по окончании конференции.

"В ходе переговоров к инициативе присоединился ряд государств, или же мне в кулуарах коллеги говорили, что это будут обсуждать в ускоренном порядке. Думаю, что в конце концов эта акция получит большую поддержку, предполагаю, у 15 государств", - сказал Фиала.

Закупка и поставка Украине артиллерийских снарядов, по его словам, должна быть осуществлена в предстоящие "недели или месяцы".

17 февраля президент Чехии Петр Павел, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что республика нашла возможность закупки для Вооруженных сил Украины сотен тысяч артиллерийских снарядов в третьих странах в случае наличия средств для реализации инициативы. Ранее газета Politico проинформировала, что Прага, недовольная провалом обещаний Евросоюза поставить Киеву 1 млн снарядов с марта 2023 года по март 2024 года, потребовала от Брюсселя начать закупать снаряды для Украины по всему миру, в частности, в Южной Корее, ЮАР и Турции. 

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Страны
Турция
Украина
Чехия
ЮАР
Проекты
Евросоюз
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