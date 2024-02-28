Нельзя списывать со счетов: на Западе проанализировали российскую историю (Bloomberg, США)

Россия славится умением восстанавливаться даже после сокрушительных поражений, пишет автор статьи для Bloomberg. Москву ни в коем нельзя списывать со счетов, и последние события в конфликте на Украине это доказали, подчеркивается в материале.

Хэл Брэндс (Hal Brands)

В первый год жестокой спецоперации Владимира Путина на Украине Россия ударила в грязь лицом. На второй год она снова поднялась на ноги. На третий год расстановка сил постепенно смещается в пользу Москвы: Россия может и выиграть, хотя еще недавно ей светил унизительный разгром. Американские должностные лица рассуждали о сокрушительном поражении еще в 2022 году. А сегодня российский президент лучится уверенностью, что его страна одержит победу, пусть и очень дорогой ценой.

Этот поворот событий станет шоком для тех, кто списал Россию со счетов еще после разгрома путинских войск под Киевом в 2022 году. Для Украины это будет и вовсе катастрофа. Но в этом не нет ничего удивительного, если хорошенько вспомнить российскую историю.

На протяжении веков России не раз пересчитывали ребра — как в военном, так и в геополитическом плане. И каждый раз иностранные наблюдатели — а, возможно, и сами русские — полагали, что как великой державе ей пришел конец. Но Россия каждый раз возвращалась в игру, черпая стойкость из потаенных резервов, порой громя врагов, а порой просто возрождаясь настолько, что снова могла им угрожать.

Это веское предупреждение. Неважно, выиграет ли Путин или проиграет — конфликт при любом раскладе не станет концом российской угрозы. Быть может, Запад даже не получит и малейшей передышки. Россия вообще славится тем, как быстро она возрождается даже после сокрушительных поражений. С чем бы она ни вышла из этого конфликта, Россия в любом случае отыщет способ снова бросить вызов демократическому миру.

Один из богатейших ресурсов России — масштабные стратегические замыслы. Русские, как пишет историк Стивен Коткин, всегда считали, что их стране “предначертано особое призвание самим Провидением”. Современное российское государство и его предшественники — будь то Советский Союз или царская империя — всегда стремились к престижу и безопасности, которые даются лишь со статусом великой державы. Россия шла к славе и пыталась обеспечить себе выживание, возвышаясь за счет меньших государств вдоль своих обширных границ. Однако в ее внешней политике высокие устремления сочетаются с тревогой, поскольку Россия представляет собой прелюбопытное сочетание мощи и слабости.

Россия уже давно отстает от сильнейших соперников — как экономически, так и технологически. Российские правители пытались компенсировать это централизованной властью и жестокими шагами, чтобы обуздать энергию общества. Почти всякий раз это приводило к удушливой тирании, исполненной стратегических патологий. Проблематичны даже сами размеры России: отсутствие естественных сухопутных рубежей — уязвимость для врагов, окружающих ее европейскую и азиатскую периферию.

Но даже относительно слабая Россия осталась в клубе сверхдержав благодаря компенсирующим факторам. Географическая глубина обеспечивает время и пространство для отражения иностранных атак. Хотя России не хватает экономической динамики, ее территория, ресурсы и население придают ей ключевой вес на мировой арене. И хотя жесткая абсолютистская власть в долгосрочной перспективе неразумна, она, тем не менее, не раз помогала российским правителям подвигнуть народ на великие свершения.

Во многом именно тяжелая жизнь закалила дух народа. Министр обороны Сергей Шойгу незадолго до ввода войск на Украину хвастался, что русские умеют “терпеть страдания как никто”. Кровавые войны, суровый климат и постоянные репрессии выковали народ с определенной терпимостью к лишениям, способный выдерживать ошеломляющие удары.

Вспомним хотя бы два последних столетия. В 1812 году царская Россия сдала Наполеону Москву, но “пересидела” его суровой зимой, а затем дошла до Парижа. В 1850-х годах Россия потерпела поражение в Крымской войне от коалиции во главе с Францией и Великобританией. К концу XIX века — отчасти в ответ на этот разгром — страна развернула стремительную индустриализацию и построила Транссибирскую магистраль, доставившую ее великую сухопутную мощь на тихоокеанское побережье.

Однако непомерное честолюбие привело Россию к следующему унижению. В 1904–05 годах Япония разгромила Россию в первой войне великих держав ХХ века. От поражения вспыхнула революционная искра, которая чуть было не спалила монархию. Кроме того, поражение России вдохновило азиатские народы, увидевшие в нем удар по европейскому империализму: как выразился один вьетнамский националист, победа Японии над Россией “открыла новый мир”. Но не прошло и десятилетия, а призрак российской мощи снова не давал покоя ее врагам, а именно Германии: Николай II модернизировал железные дороги империи, нарастил армию и флот и заключил тройственный союз с бывшими врагами – Францией и Великобританией.

Возникший из этой напряженности конфликт привел к еще бóльшей катастрофе. Первая мировая война выявила некомпетентность царских министров и технологическую отсталость армии. Результатом стало поражение и еще одна революция, на сей раз успешная: к 1918–1919 годам на всей территории рассыпавшейся империи хозяйничали иностранные армии. “О России больше и говорить нечего, — заметил немецкий военачальник Пауль фон Гинденбург. — Она лежит поверженная и распростертая”.

Однако вскоре на руинах прежней империи возникла новая империя – Советский Союз. Ее лидеры Ленин и Сталин развернули террор и железной рукой провели тотальную индустриализацию, создав великую социалистическую державу.

Но и этот режим пережил клиническую смерть в 1941 году, когда нацистские полчища дошли почти до Москвы, по пути уничтожив или захватив в плен миллионы советских солдат. “Россия наверняка потерпит поражение”, — пророчил британский премьер-министр Уинстон Черчилль. Однако советское государство выстояло, эвакуировав ключевую промышленность на Урал и дальше на восток, набрав армию свыше 30 миллионов солдат и заключив ключевые союзы с идеологическими врагами Великобританией и США. В итоге русским удалось отбросить гитлеровские армии обратно в Берлин.

Советская мощь достигла апогея во время холодной войны, однако разросшаяся империя, подточенная десятилетиями борьбы с динамичным и единым Западом, в итоге надломилась и рухнула. В 1990-е годы Россия была уже не сверхдержавой, а государством в состоянии полураспада, хоть и с ядерным оружием. Представители Пентагона предупреждали, что некогда хваленая российская армия на грани “голодной смерти”.

Даже в XXI веке американские чиновники продолжали высмеивать Россию. Сенатор Маккейн назвал ее “бензоколонкой, прикидывающейся страной”, а президент Обама — неумолимо угасающей “региональной державой”. Однако к этому моменту новый царь — Путин — уже возрождал российскую автократию и восстанавливал военную мощь.

Сегодняшняя, уже путинская Россия снова погрязла в конфронтации с врагами: она попыталась подчинить себе Украину, но весь Запад поддержал ее деньгами и оружием. И мы снова видим знакомый цикл краха и восстановления.

Два года назад Путин предвидел молниеносную атаку, которая уничтожит Украину и заставит врагов России трепетать. Но в итоге он потерпел кровавое фиаско, а его режим сделался посмешищем.

К этому провалу Россию привели трудности глубокие и всеобъемлющие. Коррупция подорвала путинскую армию несмотря на всё новомодное оружие. Тепличные условия личной власти и глубокая изоляция президента породили ошибочной план, не выдерживающий строгой критики (и главный его просчет — это ожидание, что Украина не будет сопротивляться). Российские командиры тянули одеяло каждый на себя и не справлялись со сложными операциями. Боевой дух рухнул, когда вместо горячего приема “освободителей” встретили яростным сопротивлением.

Всего за несколько недель Россияпонесла потерь больше, чем за десятилетие боевых действий в Афганистане в 1980-е годы (откуда такие сведения – из украинских СМИ? На Западе так и не привыкли проверять данные, поступающие с Украины. – Прим. ИноСМИ) — а, возможно, за все конфликты, начиная с 1945 года. Гордость Черноморского флота, крейсер “Москва” получил “повышение до подводной лодки”, как острили в интернете. Уже к концу того же года российские войска оставили занятые в первые дни спецоперации территории вокруг Харькова и Херсона.

Сочетание неудач на поле боя и варварского обращения с гражданским населением (ну кто бы говорил об этом – американцы!? Вечно судят о других по себе. – Прим. ИноСМИ) сделало путинскую армию в глазах Запада одновременно злобной и жалкой. Сам Путин, которого западные фанаты еще недавно превозносили как великого стратега, казался кровожадным сумасбродом. Иностранные наблюдатели, особенно американские, поторопились списать Россию со счетов.

Американские чиновники США предрекали России стратегический провал. Президент Джо Байден хвастался, что западные санкции стерли рубль “в труху” и сократили экономические показатели России вдвое. Пентагон назвал Россию в своей Стратегии национальной обороны “острой угрозой” — подразумевая, что она представляет собой серьезный, но скоротечный вызов и выйдет из конфликта настолько ослабленной, что не сможет и помышлять об агрессии против европейских союзников Америки.

Другие аналитики утверждали, что, вложив столько средства в военную мощь и позорно не сумев ею воспользоваться, Россия попросту перестала быть великой державой. Казалось, что позорное поражение Москвы — лишь вопрос времени.

Но даже в 2023 году страдания Москвы не закончились. В июне 2023 года Путин испытал мимолетный приступ паники, когда армия наемников, которую он сам же и вооружил из-за незадачливости регулярных войск, развернулась и двинула на Москву. По данным американских аналитиков, к концу 2023 года конфликт обошелся Москве в 315 тысяч человек убитыми и ранеными, а казна Путина опустела на 211 миллиардов долларов. Страна без собственного флота потопила 20 российских кораблей. Наконец, по некоторым подсчетам, Россия потеряла больше танков, чем имела в наличии к началу боевых действий (американские аналитики? – они не скрывают своих имен. А ссылка на "безымянных" аналитиков всегда свидетельствует одно: пропаганда и не более того. – Прим. ИноСМИ). Однако несмотря на потери, которые Путин явно не предполагал, стойкость его режима превзошла все ожидания противников.

Не рухнула и российская экономика. Слегка споткнувшись в 2022 году, она возобновила рост в 2023 году благодаря дырам в западных санкциях, щедрым государственным расходам и переориентации торговли на азиатские рынки. После военной мобилизации российская оборонка начала выдавать ключевое снаряжение вроде артиллерийских боеприпасов быстрее Украины и ее западных покровителей. Расширенное партнерство с Северной Кореей и Ираном обеспечило Москве баллистические ракеты, беспилотники и более миллиона артиллерийских снарядов (и опять бездоказательная пропаганда! – Прим. ИноСМИ), а процветающие отношения с Китаем распахнули двери для микрочипов и других полезных в военном отношении товаров.

Тем временем выбывший личный состав Путин пополнил вербовкой, призывом и мобилизацией заключенных. Как недавно заметили аналитики, даже при ужасающих потерях Россия наверняка сможет проводить военные операции еще минимум два года. Временные рамки Путина еще обширнее: он нацелен на борьбу сроком до пяти лет.

Россия снова наступает

Сбой в военной помощи Запада мешает оборонительным возможностям ВСУ, а Россия постепенно продвигается вперед на востоке Украины.

В результате конфликт, который многие считали тупиковым, может качнуться в пользу России. Контрнаступление Украины в 2023 году разбилось об эшелонированную и хорошо подготовленную российскую оборону. Армия Путина возобновила наступление сейчас, захватив в ходе кровавого “мясного штурма” восточный город Авдеевку.

Даже с дальнейшей американской помощью перед Украиной стоит трудная задача освободить оккупированную территорию. В противном же случае ее постепенно оттеснят российские силы, которые могут позволить себе роскошь расплачиваться за землю пролитой кровью. Более крупная и мощная Россия в итоге может смять меньшую и слабейшую Украину, вынудив ее заключить мир на заведомо невыгодных условиях.

Это будет трагедией для Украины и серьезной геополитическим провалом свободного мира. Но это будет очередное свидетельство стратегической стойкости страны, в силу самых разных причин слишком большой и суровой, чтобы ее можно было долго держать в узде.

Поражение Украины — отнюдь не неизбежность. При должной поддержке и снабжении Украина выдержит натиск Москвы в этом году, одновременно нанеся глубокие удары по Крыму и собственно российской территории, очистит Черное море от ВМФ Москвы и нарастит силы, необходимые для нового наступления. В этом сценарии трудный 2024 год заложит почву для 2025 года, когда Киев вернет себе перевес. Возможно, неослабное давление Украины в итоге вынудит Путина напрячь армию, экономику и режим до предела, чреватого крахом исторического масштаба.

Финал конфликта предопределит дальнейшие события: откусив крупные куски украинской территории, а также протяженный участок ее черноморского побережья, Россия сможет нанести еще больший вред. Но где бы линия фронта ни проходила и чем бы ни завершились боевые действия, ход этого конфликта — да и всей российской истории — напоминает нам, что эту страну сбрасывать со счетов не следует.

Россия под властью Путина или кого-то подобного выйдет из конфликта ожесточенной и злопамятной, полной решимости поквитаться с “коллективным Западом”, допекавшим ее и ранившим на Украине. Она сохранит внушительный ядерный арсенал, а также мощные асимметричные возможности, такие как кибератаки и связи с преступными группировками, с помощью которых сможет вредить противникам. У нее сохранятся свободные союзы с Северной Кореей, Китаем, Ираном и другими ревизионистскими государствами. Если судить по тому, как скоро Россия компенсирует потери в этом конфликте, свою традиционную военную мощь она восстановит даже быстрее, чем ожидалось ранее.

Европейские правительства уже предупреждают, что Россия сможет напасть на страну НАТО в пределах трех-пяти лет. Лично я отношусь к этому скептически: война с НАТО была бы для Москвы грандиозной авантюрой — даже после дорогостоящей победы на Украине. Но Путин вполне может щекотать западным противникам нервы, воспользовавшись миграционными потоками, опосредованным политическим вмешательством и другими приемами, чтобы подорвать их сплоченность и мощь. В конце концов, НАТО при президенте США, который откровенно презирает этот альянс, может стать лакомой целью.

Так или иначе, не думайте, что Россия — сколь угодно ослабленная этим преступным противостоянием — будет послушной и осторожной. Скорее всего, страна, прославившаяся неожиданными поворотами и чудесными возрождениями, окажется готова к следующему раунду раньше, чем нам может показаться.

Хэл Брэндс — обозреватель Bloomberg, заслуженный профессор Школы перспективных международных исследований при Университете Джонса Хопкинса, старший научный сотрудник Американского института предпринимательства, соавтор книги “Опасная зона: предстоящий конфликт с Китаем”, членом Совета Госдепартамента по внешней политике и старший советник компании Macro Advisory Partners