Макрон не исключил возможности отправки войск стран Запада на Украину

Западные страны намерены сделать все необходимое, чтобы "Россия не могла одержать верх" в конфликте, утверждает президент Франции

ПАРИЖ, 27 февраля. /ТАСС/. Возможность отправки сухопутных войск западных стран на Украину обсуждалась на конференции в Париже, однако присутствующие не пришли к консенсусу по этой теме. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи.

"Сегодня вечером все обсуждалось в свободной и прямой манере. Консенсуса относительно официальной отправки сухопутных войск нет, но с течением времени ничего исключать нельзя", - отметил французский лидер.

Макрон утверждал, что западные страны "намерены сделать все, что необходимо, чтобы Россия не могла" одержать верх в этом конфликте. "Все возможно, если это полезно для достижения нашей цели", - сказал президент Франции.

Встреча в Елисейском дворце прошла в Париже 26 февраля. В конференции приняли участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министры около 20 стран ЕС. Соединенные Штаты на встрече представлял помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, а Великобританию - глава МИД Дэвид Кэмерон.