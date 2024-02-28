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ТАСС

В NASA 7 апреля сменится руководитель программы МКС

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МКС
МКС.
Источник изображения: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ ТАСС, архив

На место Джоэля Монтальблано придет его заместитель Дана Вайгел, сообщили в управлении

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Руководитель программы Международной космической станции (МКС) в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джоэль Монтальблано покинет свой пост 7 апреля, это место займет его заместитель Дана Вайгел. Об этом говорится в заявлении на сайте управления.

Вайгел работает в NASA с 2004 года, в 2021 году ее назначили заместителем Монтальблано. 7 апреля он будет переведен из Космического центра Джонсона (город Хьюстон, штат Техас) в штаб-квартиру NASA в Вашингтоне.

"Выбор кандидатуры Даны на пост главы программы МКС - это отлично в условиях нынешнего чрезвычайно насыщенного периода пилотируемых космических полетов", - убежден руководитель программы пилотируемых полетов NASA Кен Бауэрсокс. 

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