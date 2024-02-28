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РИА Новости

Мантуров рассказал, как улучшают российские танки

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Танк Т-90М "Прорыв"
Танк Т-90М "Прорыв".
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Мантуров: российские танки за 2 года изменились благодаря новым решениям

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российская промышленность быстро реагирует на запросы армии, поступающие с фронта, и отечественные танки сегодня в корне отличаются от машин двухлетней давности, заявил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"Да, быстро отрабатывается (запросы с фронта - ред.). И, собственно, поэтому, если мы вспомним облик вооружения, военной техники мая 2022, и даже мая 2023 - и февраля 2024 года, техника сильно отличается друг от друга, потому что постоянно внедряются новые решения", - сказал он.

"Да посмотрите на танк! Вы просто не узнаете, что это за боевая единица: от того танка, который изначально там даже проходил первые модернизации, и то, что выходит сегодня из цехов предприятий - это совершенно другое", - добавил он.

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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
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