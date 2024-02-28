В понедельник, 26 февраля, российские военнослужащие уничтожили на авдеевском направлении американский танк Abrams. Кадрами горящей техники поделился губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что танк был уничтожен бойцами 15-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил (ВС) России. Кроме того, глава региона напомнил, что, после того,как США увидели «костры» из немецких танков Leopard в зоне спецоперации, они вернули 30 штук Abrams на доработку и, установив активную динамическую защиту, отослали обратно Украине.

«Однако не помогло — в первом же боевом выезде Abrams был обнаружен операторами дрона-разведчика, после чего уничтожен иксоводами», — отметил Сальдо, добавив, что американские танки горят «поярче Leopard».

Ситуацию прокомментировал также официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, российские военнослужащие с самого начала говорили, что поставленные Вооруженным силам Украины (ВСУ) танки Abrams будут гореть, так же как другие.

«С самого начала наши бойцы сказали, что эти танки будут гореть так же, как и другие, но в целом, как мы с вами знаем из ежедневных сообщений Министерства обороны, это ежедневная, планомерная, профессиональная и самоотверженная работа наших военных, которые демилитаризуют Украину и делают это ежедневно», — указал пресс-секретарь президента России.

Об уничтожении первого танка Abrams, задействованного в зоне спецоперации, заявил ранее в этот день советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин. По его словам, это может быть та машина, которую ВСУ показывали в пропагандистском ролике до освобождения Авдеевки. Кроме того, Гагин подчеркнул, что любая новая техника, поставляемая Западом, уязвима.

Как отметил в беседе с «Известиями» руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, уничтожение российской армией первого американского танка Abrams в районе Авдеевки скажется на имидже ВСУ. Он пояснил, что это печалит производителя американских танков и в целом оборонно-промышленный комплекс США,так как демонстрирует уязвимость американского оружия.

До этого, 15 февраля, журнал Military Watch Magazine писал, что модернизированные танки Т-80БВМ российского производства превосходят американские M1 Abrams, которые находятся на вооружении у украинской армии. У бронированных боевых машин РФ лучшее соотношение мощности и веса, указывало издание.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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