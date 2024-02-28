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Военное обозрение

«Имитируют современные российские системы»: ВВС США показали макеты зенитных комплексов

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Источник изображения: topwar.ru

В рамках программы «Дальность будущего» 325-е истребительное авиакрыло ВВС США недавно получило на оснащение серию высококачественных макетов.

Они имитируют самые современные российские системы противовоздушной обороны, чтобы повысить эффективность учений и подготовки экипажей

- поясняют в военно-воздушных силах.

На представленных данным ведомством фотографиях запечатлены, в числе прочего, макеты SA-22 Greyhound (ЗРПК «Панцирь-С2») и SA-17 Grizzly (ЗРК «Бук-М2»), на которых отрабатывают свои навыки летчики с авиабазы Тиндалл.

Имитаторы устанавливаются на учебном полигоне Gulf Range площадью более 460 000 кв. км. Он является одним из немногих в США, способных обеспечить всестороннюю подготовку для ведения воздушного боя.

Источник изображения: topwar.ru

Вооруженные силы США имеют большой опыт использования макетов для имитации систем советского или российского производства и продолжают их изготовление и применение в учебных целях. Так, несколько месяцев назад появились изображения макетов зенитных комплексов С-300 и «Тор-М1».

Текущая долгосрочная цель состоит в том, чтобы разместить цели-имитаторы на побережье от Тиндалла до Каррабель [северо-восточная часть Мексиканского залива] и далее вглубь страны

- отметили в ВВС США.

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Страны
Мексика
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Бук-М2
С-300
Тор-М1
Проекты
Бук ЗРК
Военные учения
Тор ЗРК
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