«Имитируют современные российские системы»: ВВС США показали макеты зенитных комплексов

Источник изображения: topwar.ru
В рамках программы «Дальность будущего» 325-е истребительное авиакрыло ВВС США недавно получило на оснащение серию высококачественных макетов.
- поясняют в военно-воздушных силах.
На представленных данным ведомством фотографиях запечатлены, в числе прочего, макеты SA-22 Greyhound (ЗРПК «Панцирь-С2») и SA-17 Grizzly (ЗРК «Бук-М2»), на которых отрабатывают свои навыки летчики с авиабазы Тиндалл.
Имитаторы устанавливаются на учебном полигоне Gulf Range площадью более 460 000 кв. км. Он является одним из немногих в США, способных обеспечить всестороннюю подготовку для ведения воздушного боя.
Источник изображения: topwar.ru
Вооруженные силы США имеют большой опыт использования макетов для имитации систем советского или российского производства и продолжают их изготовление и применение в учебных целях. Так, несколько месяцев назад появились изображения макетов зенитных комплексов С-300 и «Тор-М1».
- отметили в ВВС США.