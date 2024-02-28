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ТАСС

Премьер Чехии сообщил, что не направит солдат на Украину

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Военнослужащий в военной зоне Градиште на северо-западе Чехии, 2022 год
Военнослужащий в военной зоне Градиште на северо-западе Чехии, 2022 год.
Источник изображения: Keystone Press Agency/Global Look Press

Петр Фиала также исключил вероятность восстановления в стране срочной военной службы

ПАРИЖ, 26 февраля. /ТАСС/. Чехия не собирается направлять своих военнослужащих на Украину. Об этом заявил чешский премьер-министр Петр Фиала, принимающий участие в проходящей в Париже конференции в поддержку Украины.

"Чехия не собирается направлять своих военнослужащих на Украину", - сказал Фиала, комментируя заявление своего словацкого коллеги Роберта Фицо.

Премьер Словакии ранее заявил, что его страна ни в коем случае не направит солдат на Украину. По словам политика, ряд членов ЕС и НАТО рассматривают такую возможность, если они заключат соответствующие двусторонние соглашения с Киевом.

Фиала также исключил вероятность восстановления в Чехии срочной военной службы.

Премьер добавил, что, по его мнению, Украине необходимо оказывать военную помощь. Республика недавно выступила в Евросоюзе с инициативой производить закупки боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в государствах, не входящих в сообщество. 

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Страны
Словакия
Украина
Чехия
Проекты
NATO
Евросоюз
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