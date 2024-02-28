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ТАСС

В Швеции сообщили, что пока не готовы объявить о передаче истребителей Украине

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Шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения Saab JAS 39 Gripen
Шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения Saab JAS 39 Gripen.
Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

До этого сообщалось, что передача может произойти, когда королевство вступит в альянс

СТОКГОЛЬМ, 26 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон пока не может сообщить новой информации о возможной передаче истребителей JAS 39 Gripen Украине, заявил он на пресс-конференции в связи с ратификацией заявки Швеции в НАТО парламентом Венгрии. Ранее сообщалось, что передача может произойти, когда королевство вступит в альянс.

"Мы говорили, что объявим [о решении передать истребители], когда станем членами НАТО, но мы пока не там. Никакого сообщения [о передаче истребителей]", - сказал он.

Как сообщила в октябре правительственная канцелярия, обязательным условием поддержки Киева Стокгольмом с помощью истребителей JAS 39 Gripen станет членство Швеции в НАТО. Правительство дало вооруженным силам поручение "проанализировать условия поддержки Украины с помощью JAS 39 Gripen", в том числе влияние на обороноспособность, оборонную экономику, другую оборонную деятельность и планирование. Украинские пилоты и наземный персонал уже прошли ознакомительную подготовку на JAS 39 Gripen под эгидой Вооруженных сил Швеции. Вооруженные силы также должны сообщить "об условиях возможной поддержки в рамках международной коалиции F-16, частью которой является Швеция".

Ранее парламент Венгрии ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО. Венгрия стала последней страной в альянсе, одобрившей шведскую заявку. Венгерское правительство внесло в парламент законопроект о вступлении Швеции в НАТО еще летом 2022 года, но депутаты положили его под сукно из-за недружественных высказываний шведских политиков в адрес Венгрии. 27 марта 2023 года венгерский парламент дал согласие на присоединение Финляндии к НАТО, но отложил рассмотрение вопроса о Швеции. Две северные страны подали свои заявки в Североатлантический альянс 18 мая 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине. 

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Страны
Венгрия
Украина
Финляндия
Швеция
Продукция
F-16
Gripen NG
Проекты
NATO
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