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ТАСС

В МО Дании сообщили, что подготовили в Британии 2 тыс. военных ВСУ

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Обучение украинских солдат на военной базе в Великобритании. 12 октября 2022 года
Обучение украинских солдат на военной базе в Великобритании. 12 октября 2022 года.
Источник изображения: © AP Photo / Kirsty Wigglesworth

В Великобритании "украинцы получают самую базовую военную подготовку", в том числе по обращению с оружием, стрельбе, оказанию первой помощи, заявили в ведомстве

СТОКГОЛЬМ, 26 февраля. /ТАСС/. Датские эксперты закончили обучение еще одной группы военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Великобритании. Всего Дания подготовила там около 2 тыс. украинских солдат, сообщает датское Минобороны.

Обучение происходит в рамках британской миссии, в которой участвуют специалисты из большого числа западных стран, поясняется в сообщении. По мнению министра обороны Дании Троэльса Лунда Поульсена, "вклад датских инструкторов каждый день меняет ситуацию для украинцев на поле боя".

Как отмечают датские специалисты, у некоторых украинских военных есть боевой опыт, а у других его нет. В Великобритании "украинцы получают самую базовую военную подготовку", в том числе по обращению с оружием, стрельбе, оказанию первой помощи. Обучение является базовым и длится пять недель.

С начала СВО более 30 тыс. украинцев прошли обучение в Великобритании инструкторами Дании, Великобритании, Норвегии и Швеции, а также нескольких других стран. 

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Страны
Великобритания
Дания
Норвегия
Украина
Швеция
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