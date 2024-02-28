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ТАСС

Астероид Диморф сильно деформировался после столкновения с зондом DART

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Астероид Диморф
Астероид Диморф.
Источник изображения: © ASI/NASA via AP

Космический аппарат врезался в астероид в конце сентября 2022 года, зонд Hera прибудет к Диморфу в 2026 году для изучения последствий этого столкновения

ТАСС, 26 февраля. Ученые изучили снимки астероида Диморф, полученные камерами микроспутника LICIACube в первые минуты после его столкновения с зондом DART, и пришли к выводу, что этот инцидент не только поменял орбиту астероида, но и привел к глобальной деформации этого небесного тела. Выводы ученых были опубликованы в статье в научном журнале Nature Astronomy.

"Проведенный нами анализ данных и снимков показывает, что Диморф представляет собой не монолитное небесное тело, а конгломерацию обломков, которая претерпела глобальную деформацию после столкновения этого астероида с зондом DART. Это говорит о том, что европейская миссия Hera, которая будет отправлена к Диморфу и Дидиму в этом году, получит не снимки кратера на поверхности астероида, а увидит полностью обновленную его поверхность", - говорится в исследовании.

К такому выводу пришла группа астрономов под руководством научного сотрудника Бернского университета (Швейцария) Сабины Радукан при изучении снимков Диморфа, которые были получены микроспутником LICIACube незадолго до и в первые пять минут после столкновения американского зонда DART с астероидом Диморф, одной из двух половин двойного астероида Дидим.

Особенный интерес к этим фотографиям возник у ученых после того, как первые расчеты новой орбиты Диморфа показали, что удар DART повлиял на характер движения астероида значительно сильнее, чем ожидали увидеть астрономы. Это расхождение натолкнуло ученых на мысль, что Диморф состоит из очень пористой и легкой материи или представляет собой конгломерацию обломков, выброшенных с поверхности Дидима в далеком прошлом.

Так, ученые создали компьютерную модель столкновения Диморфа и DART и попытались воспроизвести при ее помощи снимки, полученные камерами LICIACube. Существенный вклад в решение этой задачи внесли стереофотографии астероида, которые подготовил на базе данных с микроспутника Брайан Мэй, британский астрофизик и гитарист группы Queen.

Эти расчеты показали, что Диморф представляет собой очень неплотную конгломерацию обломков, примерно на 35% состоящую из пустот. В результате этого столкновение зонда DART с поверхностью астероида привело не к образованию ударного кратера на Диморфе, а к его полной структурной перестройке и обновлению всей поверхности. Это следует учитывать при изучении новых снимков Диморфа, которые будут получены зондом Hera, чей запуск намечен на октябрь 2024 года, подытожили ученые.

О миссии DART

Зонд DART представляет собой часть проекта Aida, инициированного ЕКА и NASA в мае 2012 года. Он предполагает отправку к астероиду Дидим двух небольших космических аппаратов, получивших имена DART и Hera. Первый врезался в астероид в конце сентября 2022 года, а второй аппарат прибудет к астероиду в 2026 году для изучения последствий этого столкновения.

Как показали снимки, полученные орбитальными телескопами "Хаббл" и "Джеймс Уэбб", миссия DART в целом справилась с возложенной на нее задачей - столкновение зонда с Диморфом, одной из половин двойного астероида Дидим, действительно привело к смене курса движения данного небесного тела. Расчеты астрономов показывают, что удар DART привел к сокращению периода оборота небесного тела вокруг Солнца на 33 минуты, что оказалось значительно выше предварительных оценок.

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