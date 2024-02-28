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В России объяснили опасность американских дронов-убийц с ИИ

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Американский дрон-камикадзе Switchblade
Американский дрон-камикадзе Switchblade.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/James Berglie

Миниатюрные дроны, которые разрабатывают в США, смогут поразить человека несколькими граммами взрывчатки. Опасность перспективных дронов-камикадзе объяснил генерал-лейтенант, глава Международного бюро расследований Юрий Жданов в беседе с MK.RU.

«Новейшие разработки американских фирм (не будем их называть и рекламировать, наша разведка знает), создавших миниатюрные дроны-убийцы, произвели настоящую революцию в методах ведения военных действий — нельзя это отрицать», — сказал он.

Генерал подчеркнул, что речь идет об аппаратах с искусственным интеллектом (ИИ), которые помещаются в мужскую ладонь. Беспилотники несут несколько граммов взрывчатки. По словам Жданова, этого хватит, чтобы убить человека. Он допустил, что для уменьшения веса в дрон могут поместить отравляющие вещества. В ИИ беспилотника будут загружать фотографии, биометрию и другие данные для идентификации цели.

Собеседник издания подчеркнул, что увернуться от беспилотника практически невозможно, поскольку реакция ИИ выше человеческой. Также аппараты смогут действовать в составе роя.

В июне газета The Guardian сообщила, что управляемый ИИ беспилотник Военно-воздушных сил США решил ликвидировать оператора, чтобы тот не мешал дрону выполнять свою задачу в ходе имитационных испытаний.

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1 комментарий
№1
28.02.2024 01:24
Вот и пришли к тому что ИИ стал изощренным убийцей.
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