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Lenta.ru

Названы уязвимые места танков Abrams

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Танк Abrams
Танк Abrams.
Источник изображения: topwar.ru

Самыми уязвимыми местами американского танка Abrams являются гусеница и верхняя проекция, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. Он допустил усиление верхней части брони танков в будущем.

«Всегда, во все времена уязвимыми были гусеницы, верхняя проекция. В этот раз по танку ударил наш беспилотник "Ланцет", потом его добили с помощью ручного противотанкового комплекса, — рассказал Прохватилов. — Судя по видео, у уничтоженного танка также не было решетки сверху, которую ставят специально, чтобы защититься от беспилотников. Кроме того, у Abrams в принципе нет всех необходимых комплексов защиты от ракет, беспилотников».

Военный эксперт допустил, что эволюция танков будет двигаться в сторону экономии веса машин, с тем чтобы усилить броню в наиболее уязвимых местах.

«Электропривод позволит сэкономить порядка пяти тонн. То есть появятся пять тонн для усиления брони сверху, порядка полуметра прибавится. Это сильно повысит защищенность танков, потому что у всех подобных машин именно верхняя проекция является одинаково уязвимой», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили в районе Авдеевки первый американский танк Abrams, задействованный украинской армией в зоне спецоперации.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
M1 Abrams
Проекты
БПЛА
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