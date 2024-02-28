Rheinmetall изготовит для ВСУ новую партию десантируемых машин Caracal

Источник изображения: topwar.ru

Украина заключила еще один контракт с Rheinmetall, финансируемый правительством Германии. Соглашение предусматривает отгрузку новой партии десантируемых машин Caracal.

Как указывается изготовителем, после первоначальной поставки пяти Caracal в рамках так называемого «зимнего пакета» еще 20 единиц техники планируется передать в ближайшие несколько месяцев. Машины предназначаются для украинского спецназа.

Caracal базируется на платформе Mercedes G-класса серии 464. Машина оснащена шестицилиндровым дизельным двигателем Euro 3 мощностью 183 кВт, который может разгонять автомобиль до 140 км/ч. Техника имеет длину 4,35 м, ширину 1,81 м и высоту 1,85 м, что делает Caracal одной из самых компактных платформ в своем классе.

В сочетании с полным приводом 4х4 он обладает высокой проходимостью по пересеченной местности, что позволяет автомобилю преодолевать подъемы до 60°. Машина способна преодолевать траншеи глубиной 50 сантиметров.

Окончательная сборка Caracal будет производиться на предприятии Rheinmetall,. Это дает возможность создавать специализированные версии машины, соответствующие требованиям отдельных заказчиков.

В настоящее время заявки на Caracal подали, кроме Украины, армии Германии и Нидерландов.