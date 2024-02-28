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ТАСС

Мантуров заявил, что доработанная по опыту СВО техника востребована у инозаказчиков

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Авиационная ракета на узле подвески вооружения многоцелевого истребителя Су-35
Авиационная ракета на узле подвески вооружения многоцелевого истребителя Су-35.
Источник изображения: © РИА Новости

Глава Минпромторга России отметил, что ОПК будет и далее стараться поставлять востребованную российской армией продукцию, продолжит удивлять "новинками, которые интересны на зарубежных рынках"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Доработанная по опыту спецоперации военная техника крайне востребована у иностранных заказчиков, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга России Денис Мантуров в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"Недавно мы представляли свою продукцию в Эр-Рияде, в Саудовской Аравии. <...> Мы демонстрировали только малую часть того, что за последние два года мы адаптировали к тем, собственно, вызовам, которые возникают в рамках работы нашей техники по СВО. И, конечно же, эта техника сегодня крайне востребована на зарубежных рынках. И коллеги, кто заинтересован, понимают прекрасно, что она прошла свои испытания в бою, и понимают, что она имеет ровно те характеристики, которые сегодня востребованы и нужны для защиты своих национальных интересов этих стран", - сказал он.

Мантуров добавил, что ОПК РФ будет и далее стараться поставлять востребованную российской армией продукцию, продолжит удивлять "новинками, которые интересны на зарубежных рынках". 

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Страны
Россия
Саудовская Аравия
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
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