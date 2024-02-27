Sitronics Group готовит к запуску в космос 17 малых аппаратов

Спутники предназначены для выполнения гражданских миссий
Компания «СПУТНИКС» входит в Sitronics Group и является одним из ведущих в России и мире игроков в области создания малых спутников. В ходе серийного производства в 2023 году было построено более 100 спутников гражданского назначения формата CubeSat, которые отправятся на орбиту в этом году.
Среди готовящейся к запуску партии – 16 аппаратов российской группировки автоматической идентификационной системы (АИС) SITRO-AIS для трекинга морских судов, а также аппарат группировки сверхмалых спутников дистанционного зондирования Земли – «Зоркий-2М».
Предстоящий запуск – один из этапов решения задачи обеспечения необходимыми данными российских потребителей разных отраслей, рассказал член совета директоров Sitronics Group Алексей Катков.
Компания «СПУТНИКС» разрабатывает и создает гражданские спутники в интересах российских и иностранных заказчиков, а также для решения стратегических задач самой Sitronics Group. Также «СПУТНИКС» создает космические аппараты для решения научных и образовательных задач. Только в 2023 году было произведено и запущено более 10 образовательных спутников.