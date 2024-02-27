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Sitronics Group готовит к запуску в космос 17 малых аппаратов

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Спутник формата CubeSat
Спутник формата CubeSat.
Источник изображения: it-servis.ru

Спутники предназначены для выполнения гражданских миссий

Компания «СПУТНИКС» входит в Sitronics Group и является одним из ведущих в России и мире игроков в области создания малых спутников. В ходе серийного производства в 2023 году было построено более 100 спутников гражданского назначения формата CubeSat, которые отправятся на орбиту в этом году.

Среди готовящейся к запуску партии – 16 аппаратов российской группировки автоматической идентификационной системы (АИС) SITRO-AIS для трекинга морских судов, а также аппарат группировки сверхмалых спутников дистанционного зондирования Земли – «Зоркий-2М».

Предстоящий запуск – один из этапов решения задачи обеспечения необходимыми данными российских потребителей разных отраслей, рассказал член совета директоров Sitronics Group Алексей Катков.

«Новые спутники на орбите расширят возможности уже созданных Sitronics Group сервисов. Например, автоматической идентификационной системы для мониторинга судоходства, экомониторинга, контроля использования земель сельхозназначения».

Компания «СПУТНИКС» разрабатывает и создает гражданские спутники в интересах российских и иностранных заказчиков, а также для решения стратегических задач самой Sitronics Group. Также «СПУТНИКС» создает космические аппараты для решения научных и образовательных задач. Только в 2023 году было произведено и запущено более 10 образовательных спутников.

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Страны
Россия
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