Когда Давид побеждает Голиафа.

Складывающаяся обстановка в Балтийском регионе, в частности, вокруг российского анклава – Калининградской области показывает, что в случае развзявания полномасштабной агрессии без сухопутной операции не обойтись, а Балтфлот станет легкой целью врага.

Дело в том, что СВО, по своей сути, нам показала, каким сегодня является современный конфликт. Это сочетание позиционной и маневренной обороны с опорой на населенные пункты. Кроме того, мы наблюдаем постоянную адаптацию применения различных ВВСТ под меняющиеся формы и способы вооруженной борьбы.

Анализ последних конфликтов показывает, что громоздкое вооружение теряет свою актуальность (самолеты, корабли, танки и т.д.), а на смену приходит ИИ, внедренный в беспилотные комплексы, система разведки и конечно же люди.

Так, простой пример, ЧФ, который являлся мощнейшим в Черноморском регионе потерял почти весь свой боевой потенциал благодаря ассиметричному подходу противника – средства поражения (БЭК) и разведка.

Не трудно догадаться, что тактика ведения боевых действий противника в Балтике будет аналогичной.

При этом, использование новой развернутой системы разведки и новых средств поражения позволят не просто сковать Балтфлот, но и нанести ему существенный урон. В то время, когда есть большая вероятность, что наши корабли не смогут выйти даже из Финского залива, США и Дания заблокируют Севфлот в Арктике.

Более того, Запад, используя хоть и небольшой, но все же потенциал украинских кораблей, находящихся сегодня якобы у берегов Британии, сможет фактически найти себе оправдание – туман войны.

Таким образом, необходимо трезво оценивать складывающуюся обстановку и использовать ее с максимальной выгодой для себя. В свою очередь, ассиметричный ответ может быть вполне оправданным.

Павел Ковалев