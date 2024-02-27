Американский зонд Nova-C при посадке на Луну завалился набок

Посадочный модуль Nova-C способен доставить на поверхность Луны 100 килограмм полезного груза, а также обеспечить его электропитанием и связью с Землей. Максимальная потребляемая мощность — 200 ватт, канал передачи данных — до 6 мегабит.

Зонд Nova-C техасской компании Intuitive Machines 23 февраля относительно успешно прилунился в 300 километрах от Южного полюса спутника Земли после восьми дней полета. Однако произошла нештатная ситуация: аппарат, который также называют «Одиссей», сел на склоне и завалился верхней частью на скалу; его антенны находятся в положении, затрудняющем передачу данных, но солнечные панели и часть полезной нагрузки — в рабочем состоянии.

Спустя 12 с лишним часов после прилунения представители NASA и Intuitive Machines дали пресс-конференцию, на которой рассказали о деталях не вполне удачной посадки. Nova-С спас один из приборов, размещенных на борту в качестве полезной нагрузки, — навигационный доплеровский лидар от NASA, который получал данные о высоте аппарата и скорости его снижения, тогда как штатные посадочные радары вышли из строя. Основная задача проекта — продемонстрировать мягкую посадку с большой точностью — была в результате выполнена.

Однако из-за большой горизонтальной скорости при посадке зонд не смог сохранить вертикальное положение, как об этом сообщалось первоначально, и опрокинулся, упершись в ближайший камень.

Фотографий с поверхности Луны придется еще подождать, возможно, их вообще не удастся получить. Антенны «Одиссея», очевидно, находятся на стороне аппарата, которой он завалился на скалу, что крайне затрудняет передачу данных на Землю. При этом солнечные панели работают, как и часть полезной нагрузки. Отделяемую камеру EagleCam, которую должны были отстрелить еще при спуске на поверхность Луны, пришлось отключить. Однако, по заверению команды проекта, она в рабочем состоянии и будет отделена от Nova-C позже, чтобы снять аппарат на поверхности Луны. В лучшем случае зонд сможет проработать на поверхности Луны около 10 дней, до наступления лунной ночи.

Это была первая за более чем полвека посадка на поверхность Луны американского космического аппарата, а также первый раз, когда ее удалось осуществить частной компании. Зонд Nova-C совершил посадку 23 февраля в 02:24 по Москве в районе кратера Малаперт А, который расположен в 300 километрах от Южного полюса Луны, сообщила разработавшая его компания сразу после расчетного времени посадки. Изначально предполагалось, что аппарат прилунится в 1:49 по московскому времени, но затем время посадки дважды меняли.

Несмотря на заявленное успешное прилунение, команде Intuitive Machines понадобилось около 10-15 минут, чтобы установить связь с зондом.

Накануне аппарат после 408-секундного включения двигателя, работающего на метане и жидком кислороде, успешно вышел на окололунную орбиту высотой 92 километра. На тот момент он преодолел уже свыше одного миллиона километров с момента запуска 15 февраля.

Nova-C был запущен 15 февраля с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, которая стартовала с площадки LC-39A Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде. Спустя 48 минут после запуска аппарат отделился от второй ступени и сразу перешел на отлетную траекторию к Луне, не выходя на околоземную орбиту. Это был первый старт лунной экспедиции с площадки LC-39A за 52 года (последний раз отсюда запустили Apollo 17 в 1972 году).

Несмотря на успешный запуск, во время полета к Луне аппарат столкнулся с трудностями. Центр управления полетами компании в Хьюстоне обнаружил, что навигационная система Nova-C отклонила данные от звездного датчика — прибора, который определяет ориентацию аппарата в пространстве. Впрочем, специалистам удалось вовремя отправить на зонд исправление, и Nova-C успешно принял новые данные.

16 февраля зонд провел первый из трех маневров по коррекции траектории своего движения с помощью маршевого двигателя, проработавшего 21 секунду на полной тяге. Это позволило аппарату развить скорость в 21 м/с. Второй маневр был выполнен 18 февраля, а третий — незадолго до выхода зонда на орбиту вокруг Луны, когда Nova-C находился в 68 тысячах километров от спутника Земли.

Nova-C. Источник: prt scr youtube.com | NASA

На борту «Одиссея» находятся научно-исследовательские инструменты NASA: массив лазерных ретрорефлекторов LRA, доплеровский лидар NDL, четырех стереокамеры SCALPSS и другие. Кроме того, с борта зонда на орбиту Луны должен был быть выведен кубсат, предназначенный для проверки связи между Луной и Землей, что после опрокидывания аппарата, скорее всего, невозможно. За доставку всего этого NASA заплатило Intuitive Machines около $118 млн.

Среди частных полезных нагрузок — отделяемая камера Eaglecam, две камеры ILO-X, эксперимент DRaaS, и термостойкий материал от Columbia. Во время полета к Луне космический аппарат успел передать несколько изображений на Землю: на них запечатлены, в частности, ближняя сторона спутника Земли и сателлитный кратер Белькович K. На пресс-конференции представитель Intuitive Machines также продемонстрировал фото Nova-C над кратером Шомбергера, примерно в 200 км от предполагаемого места посадки, когда аппарат был на высоте 10 км над поверхностью Луны.

Каролина Зулкарнаева