Польша и страны Балтии лидируют в гонке военных бюджетов. Зачем?.

По мере того, как российская армия уверенно завоёвывала инициативу на фронтах СВО, в Вашингтоне и во многих европейских столицах нарастала «озабоченность» региональной и глобальной безопасностью. Во всяком случае, такой информационный мейнстрим был создан на Западе. Политики громогласно заявляли о подготовке к большой войне, генералы публично делились своими планами, экспертное сообщество оценивало угрозы и продуцировало варианты развития кризисных ситуаций.

О масштабах и интенсивности информационной кампании, проведенной в медийной среде Северной и Восточной Европы, можно судить по материалам известного в Литве специалиста по военным вопросам Гиедраса Петкявичюса. Автор блога «Sausuolis» в своей статье для Delfi.lt. написал: «Россия нападет – неясно, когда, но ясно, что обязательно нападёт», – такие и подобные заголовки можно встретить в СМИ, эксперты высказывают похожие мнения, а часть жителей нашей страны (Литва – прим.) принимают успокоительное и мучаются из-за тревоги».

Если уж обычно невозмутимые прибалты вынуждены принимать успокоительное на ночь, то можно заключить, что организаторы массового воздействия на сознание европейцев своей цели достигли. В результате, под прикрытием целенаправленно созданного психоза под девизом «Русские идут!» милитаризация северной и восточной части Европы приобрела катастрофический размах. Попутно США и Великобритания упрочили свои позиции в регионе, в том числе с дальним прицелом на Арктику, а правительства Польши, стран Балтии и Скандинавии смогли беспрепятственно повысить бюджетные расходы на оборону в 2024 году.

Например, расходы на национальную оборону Польши в текущем году запланированы в размере 27,3 млрд евро, что составляет 3,9 процента от польского ВВП. По сравнению с 2023 годом это означает рост на 4,8 млрд евро. В Литве на оборону в этом году выделено 2,09 млрд евро – 1,92 млрд евро из бюджета и 135 млн евро из солидарных взносов. Это составит 2,75 % ВВП. Сейм Латвии принял закон о госбюджете на 2024 год с финансированием оборонного сектора в размере 2,4 % ВВП. Это на 141,56 млн. евро больше, чем в прошлом году. При этом определено, что бюджет оборонного сектора будет постепенно увеличиваться каждый год – в 2025 году он достигнет 2,5%, а в 2026 – 2,7 % ВВП страны. Оборонный бюджет Эстонии, которая и так является бесспорным лидером по размерам военной помощи Украине относительно размеров своей экономики, впервые превысит 3 % ВВП и составит 1,33 млрд евро, а в 2024-27 годах – почти 5,6 млрд евро. При этом госбюджет этой страны на текущий год в очередной раз принят со значительным дефицитом.

Следует напомнить, что руководство Североатлантического альянса настаивает, чтобы страны-участницы тратили не менее 2 процентов ВВП «на оборону», однако только 10 стран континента (Евразия) из общего числа достигают этой цели. По этому поводу недавно высказался американский сенатор Линдси Грэм в интервью CBS News. Он заявил, что нужно исключать из НАТО те страны, бюджеты на оборону которых не соответствуют 2 % от размера ВВП, и предложил систему, при которой «если ты не платишь, то тебя выкидывают».

В то же время, как следует из приведенных цифр, Польша и страны Балтии занимают лидирующие места в гонке военных бюджетов. Кроме того, по «странному стечению обстоятельств» эти страны граничат с Республикой Беларусь (кроме Эстонии).

По этому поводу в Минске делают выводы и констатируют, что военно-политическая ситуация вокруг Беларуси характеризуется нагнетанием напряжённости в обстановке со стороны НАТО – практически вдоль всей белорусской границы. «Интересно, как это соотносится с их постоянными декларациями об оборонительном характере альянса? Или с названием крупнейших со времен холодной войны учений НАТО (Steadfast Defender («Стойкий защитник») – прим.)? Это никак не соотносится», – отметил белорусский президент на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ ещё в конце прошлого года.

Военные аналитики из России и Беларуси (и не только) единодушны в своём мнении – чем больше проводится маневров и скапливается войск НАТО у границ Союзного государства, тем больше вероятность начала интервенции Североатлантического альянса. А значит, развязывание полномасштабной Третьей мировой войны.

Тем временем, в США, на самых высоких политических уровнях, даже не пытаются задумываться о последствиях проводимой агрессивной внешней политики. По-прежнему мешает выращенный за долгие годы единоличного лидерства снобизм. В этом контексте показательно недавнее выступление американского министра обороны Ллойда Дж. Остина в Сенате США.

«Только одна страна может обеспечить лидерство, которого требует данный момент, — и это Соединенные Штаты Америки. Опасности нашего времени будут только усугубляться без сильного и устойчивого американского руководства. Если мы не остановим других потенциальных агрессоров, мы лишь привлечем ещё больше агрессии, кровопролития и хаоса. Таким образом, цена американского лидерства остаётся намного ниже, чем цена американского отречения и отступления», – безапелляционно заявил Остин, призывая сенаторов проголосовать за «Дополнения по национальной безопасности» 13 февраля 2024 г.

Характерно, что немалая часть американских политологов указывает на то, что небольшая «победоносная и демократическая войнушка» очень бы помогла президенту США Джо Байдену переизбраться.

Как говорят в Америке, ничего личного – только бизнес.

Владимир Вуячич