В Чечне работают над технологией роя дронов для разминирования местности

В Чечне создали рой дронов для разминирования

Коллектив инженеров ГГНТУ ведет разработку перспективной технологии роя дронов, ключевой задачей которой является обнаружение мин, для чего БПЛА оснащаются специальными металлодетекторами, а также «минное» картирование местности. Причем специалисты из Грозного уже выполняют второй этап проекта — разработку ПО и системы крепления оборудования.

В первую очередь проект чеченских инженеров должен решить немаловажную задачу — на территории Чечни и соседней Ингушетии по сей день остаются немалые территории с неразорвавшимися боеприпасами, что сильно мешает развитию агропромышленного комплекса в данных районах. К примеру, из 970 000 гектаров сельхозугодий на территории Чечни почти 850 гектаров требуют разминирования. Технология одновременной работы роя дронов, разработка которой ведется в ГГНТУ, позволит за один «проход» провести сканирование большой площади и составить подробную карту для саперных подразделений. Один дрон такую задачу выполнить не в силах в связи с труднодоступными горными районами. Как уточнили в ГГНТУ, подготовленные ими квадрокоптеры будут иметь массу порядка 3 кг, а установленные двигатели обеспечат дронам максимальную скорость до 50 км/ч. Работать они будут на низких высотах, так как металлодетекторы для них выбраны самые простые — с импульсной индукцией. Кроме того, дроны оснастят оптическими системами обнаружения препятствий и их обхода. При этом вся конструкция квадрокоптеров будет изготавливаться в России по технологиям трехмерной печати, а вот современные бортовые компьютеры с контроллерами пока планируется приобретать за границей. Управление роем дронов будет осуществляться с помощью смешанной системы позиционирования, включающей локальную и спутниковую навигационные системы, за счет чего беспилотники точно ориентируются в пространстве и ведут обмен информацией о наличии на местности препятствий. Полученные при сканировании местности данные передаются в реальном времени на специальные серверы и отображаются на карте тех районов, где есть вероятность нахождения неразорвавшихся боеприпасов и взрывоопасных предметов. Данная схема и будет хорошим подспорьем для инженерно-саперных подразделений при работах по разминированию территорий.

Макс Антонов