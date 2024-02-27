Войти
Техкульт

В Чечне работают над технологией роя дронов для разминирования местности

218
0
0

В Чечне создали рой дронов для разминирования

Коллектив инженеров ГГНТУ ведет разработку перспективной технологии роя дронов, ключевой задачей которой является обнаружение мин, для чего БПЛА оснащаются специальными металлодетекторами, а также «минное» картирование местности. Причем специалисты из Грозного уже выполняют второй этап проекта — разработку ПО и системы крепления оборудования.

В первую очередь проект чеченских инженеров должен решить немаловажную задачу — на территории Чечни и соседней Ингушетии по сей день остаются немалые территории с неразорвавшимися боеприпасами, что сильно мешает развитию агропромышленного комплекса в данных районах. К примеру, из 970 000 гектаров сельхозугодий на территории Чечни почти 850 гектаров требуют разминирования. Технология одновременной работы роя дронов, разработка которой ведется в ГГНТУ, позволит за один «проход» провести сканирование большой площади и составить подробную карту для саперных подразделений. Один дрон такую задачу выполнить не в силах в связи с труднодоступными горными районами. Как уточнили в ГГНТУ, подготовленные ими квадрокоптеры будут иметь массу порядка 3 кг, а установленные двигатели обеспечат дронам максимальную скорость до 50 км/ч. Работать они будут на низких высотах, так как металлодетекторы для них выбраны самые простые — с импульсной индукцией. Кроме того, дроны оснастят оптическими системами обнаружения препятствий и их обхода. При этом вся конструкция квадрокоптеров будет изготавливаться в России по технологиям трехмерной печати, а вот современные бортовые компьютеры с контроллерами пока планируется приобретать за границей. Управление роем дронов будет осуществляться с помощью смешанной системы позиционирования, включающей локальную и спутниковую навигационные системы, за счет чего беспилотники точно ориентируются в пространстве и ведут обмен информацией о наличии на местности препятствий. Полученные при сканировании местности данные передаются в реальном времени на специальные серверы и отображаются на карте тех районов, где есть вероятность нахождения неразорвавшихся боеприпасов и взрывоопасных предметов. Данная схема и будет хорошим подспорьем для инженерно-саперных подразделений при работах по разминированию территорий.

Макс Антонов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
ИТ
Похожие новости
02.11.2023
В Якутии резиденты технопарка наладили производство FPV-дронов
01.10.2021
Турецкие «Рейдеры» у границ России
15.05.2019
Президент ГП «Антонов» Донец А.Д. – сидим у «разбитого корыта» и ждем, когда придет хороший инвестор
15.05.2019
"Премьер" воздушного океана и "Безопасный город"
15.11.2016
Премьер-министру России Дмитрию Медведеву подарили испанский "беспилотник"
31.12.2015
Новые российские беспилотные атомные подлодки — повод для беспокойства (The Washington Post, США)
01.06.2015
«Армата»: три головы об одной башне
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.02 04:18
  • 59668
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.02 02:44
  • 4
Единственные титановые подлодки ВМФ России модернизируют
  • 27.02 02:34
  • 0
Возможен ли прорыв "Линии Суровикина" с допустимыми потерями?
  • 27.02 00:07
  • 424
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 26.02 18:49
  • 3
Названо время посадки американского модуля Nova-C на Луну
  • 26.02 18:23
  • 3
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 26.02 17:44
  • 3
МО РФ заявило о подготовке к размещению штаба командования МВО в историческом здании
  • 26.02 17:10
  • 0
Когда Давид побеждает Голиафа
  • 26.02 16:32
  • 2675
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.02 15:20
  • 1
Минобороны Британии вложит $5,8 млрд в разработку и оснащение своих ВС беспилотниками
  • 25.02 22:39
  • 3
Эммануэль Тодд: "Европа сегодня — это олигархия, истекающий период истории"
  • 25.02 12:12
  • 7
«Жирные цели». Россия нашла ахиллесову пяту американской армии?
  • 24.02 02:21
  • 2
Лукашенко: «Третья мировая война возможна»
  • 22.02 17:37
  • 1
Польша и страны Балтии лидируют в гонке военных бюджетов. Зачем?
  • 22.02 11:06
  • 0
Польша в центре скандала: Варшава готовит боевиков для провокаций против Беларуси