Суперпростой вертолет Skyryse One можно освоить всего за 20 часов

Skyryse One

Не секрет, что управлять вертолетом гораздо сложнее, чем самолетом. Для тех, кто все же решил освоить эту профессию, компания Skyryse предлагает приобрести у нее вертолет One всего лишь за… $1,8 млн. За восемь лет своего существования компания разработала полуавтономную систему пилотирования, которую можно адаптировать для современных вертолетов.

Система управления вертолетом SkyOS заменяет обычные механические органы управления — рычаг, циклическую ручку, газ и педали путевого управления — на электронное управление «по проводам».

Skyryse One

Однако, как сообщает Skyryse, речь не идет о полной замене пилота. Он по-прежнему будет управлять вертолетом с помощью четырехосевой ручки управления. SkyOS всего лишь анализирует действия человека в конкретной ситуации и, к примеру, способна обеспечить зависание вертолета, если пилот отпустил ручку управления. Или при сбое питания двигателя система переключится на режим авторотации, после чего приземлиться пилоту станет гораздо легче. Для того, чтобы освоить Skyryse One требуется всего 20 часов налета (при условии, что уже есть лицензия на управление самолетом).

Skyryse One

Александр Агеев