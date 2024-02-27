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Техкульт

БПЛА «Чайка», созданный по схеме тейлситтер, приступил к испытаниям

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БПЛА «Чайка» готовится к тестам в зоне СВО

Стало известно о скорой отправке новейшего ударного беспилотника «Чайка» в районы СВО для проведения испытаний в реальных боевых условиях, хотя фактически работы над данным БПЛА еще продолжаются. Разработку дрона ведут инженеры КБ «Стратим».

При создании «Чайки» специалистами «Стратима» была выбрана аэродинамическая схема тейлситтер, которая включает в себя все ключевые преимущества самолетных и мультироторных моделей. Новый БПЛА способен взлетать и садиться как вертолет, что не требует специальных площадок, а перемещаться в воздухе он может «по-самолетному». При этом «Чайка» способна нести до 4,5 кг полезного груза, развивать скорость до 100 км/ч и работать на расстоянии до 30 км. Сейчас в «Стратиме» идет сборка первой партии новых беспилотников «Чайка», которую уже в марте передадут российским подразделениям в районах проведения СВО для тестирования, но уже идет подготовка к выпуску установочной партии этих БПЛА. Кроме того, в КБ работают над беспилотником-камикадзе «Ястреб», который будет удешевленным вариантом «Герани».

Макс Антонов

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