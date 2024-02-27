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Техкульт

Сборку российско-белорусского самолета «Освей» наладят в Беларуси

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Самолет «Освей» будут собирать в Беларуси

Российско-белорусский самолет, создающийся по проекту «Освей», по полному производственному циклу будет собираться на предприятиях Беларуси. Специалисты уже приступили к организации производства, приобретению требуемого оборудования и строительству цехов.

Речь идет о новом двухмоторном воздушном судне, рассчитанном на перевозку 19 пассажиров, сертификация которого, согласно словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, запланирована на 2027 год, а в коммерческую эксплуатацию самолет должны запустить в 2028-м. К слову, разработкой воздушного судна в рамках программы «Освей» занимаются специалисты Уральского завода гражданской авиации, а также белорусского 558-го авиационного ремонтного завода. Впрочем, спецификации «Освея» общественности пока не раскрываются. Еще в начале 2024 года заместитель белорусского премьера Петр Пархомчик рассказал о том, что согласно заключенным договоренностям между Госкомвоенпромом и российскими представителями, к 2026 году будет выпущено два таких борта. Как уточнил Пархомчик, в период до 2030 на белорусских предприятиях по проекту «Освей» создадут от 85 до 100 самолетов, хотя, по неподтвержденным данным, на них уже собрано достаточно много заказов и не исключено, что в итоге производство будет наращиваться.

Макс Антонов

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Страны
Белоруссия
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
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