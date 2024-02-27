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Техкульт

Спутники Albedo Space смогут сфотографировать любого человека прямо с орбиты

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Вид со спутника

На вопрос, что важнее — приватность или безопасность, стартап Albedo Space отвечает, что его спутники будут фотографировать людей из космоса, не нарушая конфиденциальности. Иными словами, у них будет отсутствовать система распознавания лиц. На форуме Hacker News гендиректор Albedo Space Тофер Хаддат пояснил, что компания «остро осознает последствия для конфиденциальности и потенциал злоупотреблений ее технологией».

Спутники Albedo Space будут находиться на орбите в 160 км от Земли и использоваться для составления карт зон стихийных бедствий, мониторинга инфраструктуры, городского планирования и в интересах обороны. При этом возможности систем спутников позволяют им разглядеть лицо каждого отдельного человека на земле. По мнению экспертов, подобная спутниковая группировка может быть с легкостью использована и в интересах правительства для подавления протестов и другой нежелательной для власти деятельности, что неизбежно влечет за собой нарушение конфиденциальности. Как сообщает New York Times, Albedo Space планирует запустить свой первый спутник в следующем году, постепенно доведя группировку до 20 аппаратов. Тогда и станет ясно, насколько искренними были заверения руководства компании.

Александр Агеев

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