"Россияне получат сюрпризы". Киев готовит новое контрнаступление

Зеленский заявил о подготовке нового контрнаступления ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News заявил о подготовке нового контрнаступления ВСУ и "сюрпризах" для России. Он также в очередной раз отверг возможность "плана Б", отметив, что ВСУ будут "выживать", если не получат дополнительную военную помощь от США. В Госдуме же сочли слова украинского лидера попыткой "создать видимость" возможного контрнаступления, подчеркнув, что у Киева "недостаточно" сил и резервов для его проведения.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Fox News, что Киев уже готовит новое контрнаступление, которое должно стать "сюрпризом для России".
«Конечно, мы будем готовить новое контрнаступление, новую операцию», - добавил он.
По словам Зеленского, силы двух стран не равны, поэтому даже оборона остается большой задачей для Вооруженных сил Украины.
"Выживут не все"
Журналист Fox News Брет Байер спросил у президента Украины, что он предпримет, если США не выделят дополнительного финансирования.
«Я часто слышу подобные вопросы в последние месяцы. Выживем ли мы? Конечно. Но не все из нас. Если мир к этому готов - вы это увидите. Но это трагедия. Это будет трагедия для всех нас, не только для Украины, не только для украинцев, но для всей Европы», - подчеркнул Зеленский, при этом указав, что возможно найти и "параллельные пути".
При этом политик отказался обсуждать какой-либо «План Б», если помощь от Вашингтона не поступит.
«Вы понимаете, что эта помощь имеет решающее значение. Без нее… у нас будет все больше и больше таких героических ребят, которые будут лежать в больницах, потому что, если у вас нет настоящего защитного щита и мощной артиллерии, конечно, вы потеряете людей», - сказал он.
"Хорошая работа"
Зеленский указал также, что за два года ВСУ добились некоторых успехов на фронте, несмотря на провал контрнаступления.
Президент Украины также добавил, что украинским военным удалось вернуть под свой контроль Харьковскую область.
«Это мы сделали в течение двух лет. Да, прошлый год был для нас по большей части сложным, но… то, что было сделано, я думаю, это была хорошая работа», - заключил он.
"Недостаточно резерва"
Заявление Зеленского уже успел прокомментировать член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. По его мнению, у ВСУ недостаточно средств, чтобы провести новое контрнаступление.
«Заявления ничем не подкрепленные. Думаю, это заявление больше звучит для военнослужащих ВСУ и непосредственно населения Украины. Зеленский пытается создать видимость возможного проведения контрнаступления в отношении наших подразделений. Хотя того резерва и тех сил и средств, находящихся сегодня у ВСУ, явно недостаточно для проведения соответствующего контрнаступления», - сказал депутат в беседе с «Лентой.ру».
В то же время парламентарий подчеркнул, что "нельзя недооценивать противника", поэтому Вооруженные силы России готовятся к любым сценариям.
Замглавреда «Литературной России», военный журналист Алексей Борзенко считает, что ВСУ предпримут новую попытку контрнаступления в конце марта. Речь идет не о потерянной Украиной Авдеевке, а о возможных порывах по всей линии боестолкновения, уточнил он.
«У нас сейчас давление на ВСУ идет практически на всех участках, а прикрывает это все линия обороны, в которую и упиралось прошлогоднее контрнаступление. Я почему-то думаю, что это будет не в ближайшие пару недель, а в конце марта-апреле», - отметил журналист.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны РФ Игорь Кириллов на этой неделе предупредил, что ВСУ готовятся применить на фронте «особый химический пояс».
«[Киевом] разрабатывается новая тактика ведения боевых действий с использованием особого химического пояса. Она предусматривает подрыв емкостей с синильной кислотой и аммиаком в ходе продвижения российских войск», - рассказал военный.
По его мнению, ВСУ могут применить новую тактику в районе Купянска и Краматорска, куда украинские солдаты еще осенью 2023-го доставили химикаты.
Леонид Цветаев