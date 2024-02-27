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Газета.ru

"Россияне получат сюрпризы". Киев готовит новое контрнаступление

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Источник изображения: Reuters

Зеленский заявил о подготовке нового контрнаступления ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News заявил о подготовке нового контрнаступления ВСУ и "сюрпризах" для России. Он также в очередной раз отверг возможность "плана Б", отметив, что ВСУ будут "выживать", если не получат дополнительную военную помощь от США. В Госдуме же сочли слова украинского лидера попыткой "создать видимость" возможного контрнаступления, подчеркнув, что у Киева "недостаточно" сил и резервов для его проведения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Fox News, что Киев уже готовит новое контрнаступление, которое должно стать "сюрпризом для России".

«Обороняться - задача номер один. Продолжать нашу успешную историю на Черном море - мы будем делать это. Я не буду вдаваться в детали, но они, россияне, получат сюрпризы», - сказал политик.

«Конечно, мы будем готовить новое контрнаступление, новую операцию», - добавил он.

По словам Зеленского, силы двух стран не равны, поэтому даже оборона остается большой задачей для Вооруженных сил Украины.

"Выживут не все"

Журналист Fox News Брет Байер спросил у президента Украины, что он предпримет, если США не выделят дополнительного финансирования.

«Я часто слышу подобные вопросы в последние месяцы. Выживем ли мы? Конечно. Но не все из нас. Если мир к этому готов - вы это увидите. Но это трагедия. Это будет трагедия для всех нас, не только для Украины, не только для украинцев, но для всей Европы», - подчеркнул Зеленский, при этом указав, что возможно найти и "параллельные пути".

При этом политик отказался обсуждать какой-либо «План Б», если помощь от Вашингтона не поступит.

«Вы понимаете, что эта помощь имеет решающее значение. Без нее… у нас будет все больше и больше таких героических ребят, которые будут лежать в больницах, потому что, если у вас нет настоящего защитного щита и мощной артиллерии, конечно, вы потеряете людей», - сказал он.

"Хорошая работа"

Зеленский указал также, что за два года ВСУ добились некоторых успехов на фронте, несмотря на провал контрнаступления.

"Мы разблокировали Черное море, теперь у нас есть их зерновые маршруты", - сказал он.

Президент Украины также добавил, что украинским военным удалось вернуть под свой контроль Харьковскую область.

«Это мы сделали в течение двух лет. Да, прошлый год был для нас по большей части сложным, но… то, что было сделано, я думаю, это была хорошая работа», - заключил он.

"Недостаточно резерва"

Заявление Зеленского уже успел прокомментировать член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. По его мнению, у ВСУ недостаточно средств, чтобы провести новое контрнаступление.

«Заявления ничем не подкрепленные. Думаю, это заявление больше звучит для военнослужащих ВСУ и непосредственно населения Украины. Зеленский пытается создать видимость возможного проведения контрнаступления в отношении наших подразделений. Хотя того резерва и тех сил и средств, находящихся сегодня у ВСУ, явно недостаточно для проведения соответствующего контрнаступления», - сказал депутат в беседе с «Лентой.ру».

В то же время парламентарий подчеркнул, что "нельзя недооценивать противника", поэтому Вооруженные силы России готовятся к любым сценариям.

Замглавреда «Литературной России», военный журналист Алексей Борзенко считает, что ВСУ предпримут новую попытку контрнаступления в конце марта. Речь идет не о потерянной Украиной Авдеевке, а о возможных порывах по всей линии боестолкновения, уточнил он.

«У нас сейчас давление на ВСУ идет практически на всех участках, а прикрывает это все линия обороны, в которую и упиралось прошлогоднее контрнаступление. Я почему-то думаю, что это будет не в ближайшие пару недель, а в конце марта-апреле», - отметил журналист.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны РФ Игорь Кириллов на этой неделе предупредил, что ВСУ готовятся применить на фронте «особый химический пояс».

«[Киевом] разрабатывается новая тактика ведения боевых действий с использованием особого химического пояса. Она предусматривает подрыв емкостей с синильной кислотой и аммиаком в ходе продвижения российских войск», - рассказал военный.

По его мнению, ВСУ могут применить новую тактику в районе Купянска и Краматорска, куда украинские солдаты еще осенью 2023-го доставили химикаты.


Леонид Цветаев

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