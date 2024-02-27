"Качественно иная армия": как РФ переломила ситуацию на фронте к годовщине СВО

Полковник Ходаренок: на фронтах СВО намечается коренной перелом в пользу РФ

Со дня начала военной операции России на Украине прошло два года. За это время ВС РФ смогли переломить ситуацию на поле боя, отразить контрнаступление украинской армии и перейти к осуществлению успешных наступательных операций. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок проанализировал различные аспекты вооруженной борьбы в ходе СВО и рассказал о промежуточных итогах операции.

В настоящее время на полях сражений Украине противостоит качественно иная российская армия по сравнению с февралем 2022 года. Разительные отличия наблюдаются в боевом и численном составе Вооруженных сил, в уровне боеспособности и боеготовности, в организации тылового и технического обеспечения.

Но самое главное - морально-психологическое состояние личного состава воюющей российской армии, беспримерное мужество и героизм солдат, офицеров и генералов позволяют успешно решать поставленные военно-политическим руководством задачи, что убедительно доказывают последние события на переднем крае.

Выход из тупика

В прошлом году, после провала контрнаступления ВСУ, бывший тогда главнокомандующим украинской армией Валерий Залужный в интервью британскому изданию The Economist рассказывал о позиционном тупике, возникшем на фронте.

«Мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик. Эту войну невозможно выиграть оружием прошлого поколения и устаревшими методами», - утверждал украинский генерал. Нельзя исключать, что подобные выводы были во многом созвучны с мнением специалистов из ВС государств - участников НАТО, которые окружали Залужного.

Однако на прошлой неделе войска группировки «Центр» ВС РФ под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева завершили прорыв долговременной глубоко эшелонированной обороны противника и штурмом овладели городом Авдеевка. А этот успех (военно-политическое значение которого оценено еще далеко не в полной мере) как-то сильно расходится с утверждениями экс-главкома ВСУ о позиционном тупике на фронтах СВО.

Помимо взятия Авдеевки, войска под командованием генерала Михаила Теплинского на днях ликвидировали плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра в районе населенного пункта Крынки, с которым украинское руководство связывало столько надежд, считая его неприступной крепостью украинского духа и планируя с этого плацдарма дальнейшее наступление в направлении Крымского полуострова.

Оказывается, успешно воевать можно и в таких условиях. Все дело, как, впрочем, и обычно, заключается только в умении. А оно у российских генералов явно присутствует.

Советское против западного

Можно до определенной степени говорить и о дискредитации западной военной стратегии и оперативного искусства, поскольку именно на этих догматах на протяжении последних десятилетий воспитывался высший офицерский состав Вооруженных сил Украины. Именно на них молились, разбивая лбы, во всех штабах ВСУ, планируя операции и боевые действия. И, как результат - ни одного успеха, который можно было бы отнести к результатам оперативно-стратегического уровня. А вот чувствительных поражений за последнее время у ВСУ более чем достаточно. Авдеевка уже шестой город, отбитый российской армией у ВСУ.

А вот советская/российская военная школа, о которой с таким пренебрежением до последнего времени рассуждали в Киеве, и в этом конфликте оказалась на недосягаемой для ВСУ высоте.

Но ведь произносили же в украинской армии с нескрываемой гордостью, когда рассказывали о биографиях своих генералов, - «советского/российского военного образования не имеет».

Вполне возможно, сегодня это и есть один из главных пороков высшего офицерского состава Вооруженных сил Украины, что не имеет советского/российского военного образования, а учился в западных вузах, где могут научить разве что избивать страны третьего мира, а не сражаться с равным по возможностям противником.

Помимо всего прочего, украинское военно-политическое руководство очень надеялось на западное вооружение и технику. Перед каждым полученным танком и бронетранспортером западного образца руководство министерства обороны Украины вставало в коленопреклоненные позы и целовало гусеницы, искренне полагая, что именно это чудо-оружие позволит в самые короткие сроки разгромить орды с Востока.

Однако не задалось с самого начала. Несмотря на весьма высокие характеристики западных образцов вооружения и военной техники, в ходе боевых действий проявились и существенные недостатки этого чуда-оружия.

Боевая техника должна быть простой в эксплуатации и в бою, ремонтопригодной, и самое главное - поступать в войска массированно, иными словами, в большом количестве. Далеко не все образцы западного вооружения соответствуют этим весьма простым критериям.

А вот российская техника в полном объеме соответствует нормам ведения большой континентальной войны. И это убедительно продемонстрировано на полях сражений.

Идеологические ошибки

Наконец, украинское руководство допустило просто фатальные ошибки в идеологическом плане, которые рано или поздно приведут его не только к крушению, а, возможно, и к полному исчезновению с политической карты мира.

Все действия украинских властей за последние десятилетия наверняка впоследствии будут основой разделов в учебниках по политической шизофрении и слабоумию - и это без особого преувеличения.

Последние шаги руководства Украины (махровый пещерный национализм, переписывание истории, преследование российской культуры и языка, издевательства и глумление над русскими как народом и нацией) только мотивируют российских граждан на вступление в ряды Вооруженных сил. А это рано или поздно для властей Украины кончится катастрофой.

В этом плане можно сказать и следующим образом. К примеру, снесли на Украине памятник Александру Пушкину - в результате 10 тыс. добровольцев записались в ряды российской армии. Уничтожили радикальные националисты памятник командующему 1-м Украинским фронтом во время Великой Отечественной войны генералу армии Николаю Ватутину - еще 10 тыс. добровольцев прибыло на передний край. Переименовали в Киеве улицу Булгакова в честь Вахтанга Кикабидзе (для Киева это, разумеется, равновеликие фигуры) - еще 10 тыс. добровольцев подали документы на вступление в ряды ВС.

То есть украинское руководство своими собственными руками и действиями способствует мобилизации российского общества.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок