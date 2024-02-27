Войти
Газета.ru

«Рассвет» и приз в 10 млн рублей: под Авдеевкой уничтожен первый американский танк Abrams

222
0
0
Источник изображения: bbbreaking/Telegram

Советник главы ДНР Гагин: в зоне СВО уничтожен первый танк Abrams

Российские военные уничтожили первый американский танк Abrams под Авдеевкой. Боевая машина была ликвидирована подразделением ударных дронов под командованием офицера с позывным "Коловрат". В ближайшее время подбившие танк военные получат 10 млн руб.

Солдаты ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции на Авдеевском направлении впервые поразили используемый Вооруженными силами Украины американский танк M1 Abrams. Об этом сначала сообщил Telegram-канал Mash, а затем подтвердил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

«Возможно, это та машина, которую показывали ВСУ в пропагандистском ролике, до освобождения Авдеевки. На тот момент машину берегли и на линию боевого соприкосновения не выводили», - сказал чиновник.

Источник изображения: Алина Джусь/"Газета.Ru"


Он добавил, что новые поставки вооружений Киеву разделят аналогичную участь - окажутся подбиты и пойдут на переплавку и восстановление городов Донбасса. По его оценке, любая иностранная военная техника уязвима перед российским оружием.

Mash написал, что танк заметили в селе Бердычи в ДНР, затем российские военные из 15-й отдельной мотострелковой бригады поразили его.

Приз в 10 млн рублей

Видео с горящим Abrams опубликовал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

В 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде рассказали «Ленте.ру», что танк уничтожил боец с позывным «Рассвет». В Telegram-канале военного соединения уточняется, что боевую машину ликвидировало подразделение ударных дронов под командованием офицера с позывным "Коловрат".

В январе 2023 года российский актер Иван Охлобыстин сообщил, что представители крупного российского бизнеса назначили награду в 10 млн руб. за каждый подбитый Abrams. После появления данных об уничтожении американского танка он подтвердил, что российские военные получат обещанную награду:

«Поздравляю ребят из 15-ой ОМБс первым «Абрамсом»! 10 миллионов будут направлены героям в самое ближайшее время. Прекрасный день, честный приз!».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о поражении американской боевой машины в зоне СВО, отметил, что танки Abrams будут гореть так же, как и другие, о чем говорили российские военные.

Abrams на Украине

Первые танки Abrams, которые считаются основными боевыми машинами на вооружении США, ВСУ получили в сентябре 2023 года, о чем писала газета The New York Times со ссылкой на сообщения двух источников в Пентагоне. Танки прибыли раньше срока, чтобы украинские военные смогли применить их в ходе своего контрнаступления.

В ноябре Владимир Зеленский сообщил, что американская сторона передала Abrams в недостаточном количестве, в связи с чем они не смогли сыграть большую роль на поле боя.

Модель танка М1 Abrams примечательна тем, что бронебойно-подкалиберные снаряды для 120-миллиметровых орудий этих машин содержат сердечник из обедненного урана (обычно делают из карбида вольфрама). Его использование делает снаряд дешевле и одновременно повышает бронепробиваемость.

Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский говорил о том, что ВС РФ нашли уязвимые места у Abrams и уже разработали методички против них. По его словам, эти танки использовали в Африке, Афганистане, поэтому о них «уже достаточно много знают».


Анастасия Новикова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
20.12.2021
НАТО как инструмент продвижения геополитических интересов
07.10.2019
Использование обогащенного урана, фосфорных и кассетных боеприпасов в ходе войн и конфликтов ХХI века
12.04.2018
Все, что вы хотели знать о мощных танковых войсках России
11.12.2017
Советские конструкторы нашли выход из "танкового тупика"
09.08.2017
Троянский комплекс
07.08.2017
Почему невозможно отказаться от танков
10.09.2015
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.02 04:18
  • 59668
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.02 02:44
  • 4
Единственные титановые подлодки ВМФ России модернизируют
  • 27.02 02:34
  • 0
Возможен ли прорыв "Линии Суровикина" с допустимыми потерями?
  • 27.02 00:07
  • 424
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 26.02 18:49
  • 3
Названо время посадки американского модуля Nova-C на Луну
  • 26.02 18:23
  • 3
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 26.02 17:44
  • 3
МО РФ заявило о подготовке к размещению штаба командования МВО в историческом здании
  • 26.02 17:10
  • 0
Когда Давид побеждает Голиафа
  • 26.02 16:32
  • 2675
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.02 15:20
  • 1
Минобороны Британии вложит $5,8 млрд в разработку и оснащение своих ВС беспилотниками
  • 25.02 22:39
  • 3
Эммануэль Тодд: "Европа сегодня — это олигархия, истекающий период истории"
  • 25.02 12:12
  • 7
«Жирные цели». Россия нашла ахиллесову пяту американской армии?
  • 24.02 02:21
  • 2
Лукашенко: «Третья мировая война возможна»
  • 22.02 17:37
  • 1
Польша и страны Балтии лидируют в гонке военных бюджетов. Зачем?
  • 22.02 11:06
  • 0
Польша в центре скандала: Варшава готовит боевиков для провокаций против Беларуси